Cierran el paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde cuándo será

La medida se debe a “inestabilidades climáticas” en la zona de cordillera, que complica la transitabilidad en la Ruta 7.

Para este jueves 25 de septiembre, anunciaron el cierre preventivo del paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

La medida regirá desde las 22 de este jueves, con cierre de barreras en Uspallata a partir de las 20, según informaron autoridades.

Comunicado Cierre Paso Cristo Redentor “Se comunica a los usuarios que el día 25 de septiembre a partir de las 22 horas el Paso Internacional permanecerá CERRADO preventivamente en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 20 horas”, detalla el comunicado oficial.

La decisión se debe a inestabilidades climáticas y nevadas en la zona de alta montaña, lo que complica la transitabilidad en el corredor internacional. El cierre rige para ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Cuándo podría abrir nuevamente Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, para el viernes se esperan nevadas en la cordillera, lo que complica la situación del paso a Chile.