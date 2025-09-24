24 de septiembre de 2025 - 17:11

Cierran el paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde cuándo será

La medida se debe a “inestabilidades climáticas” en la zona de cordillera, que complica la transitabilidad en la Ruta 7.

Otra vez cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en Alta Montaña

Otra vez cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en Alta Montaña

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este jueves 25 de septiembre, anunciaron el cierre preventivo del paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Leé además

Paso Cristo Redentor con demoras, filas y cortes intermitentes

Caos en el paso a Chile: se saturó Los Libertadores y hay cortes en Las Cuevas y Uspallata

Por Redacción Sociedad
El Paso Cristo Redentor - Foto archivo

Abrió el paso Cristo Redentor tras un fin de semana con nevadas y pocos turistas chilenos

Por Redacción Sociedad

La medida regirá desde las 22 de este jueves, con cierre de barreras en Uspallata a partir de las 20, según informaron autoridades.

Comunicado Cierre Paso Cristo Redentor

“Se comunica a los usuarios que el día 25 de septiembre a partir de las 22 horas el Paso Internacional permanecerá CERRADO preventivamente en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 20 horas”, detalla el comunicado oficial.

La decisión se debe a inestabilidades climáticas y nevadas en la zona de alta montaña, lo que complica la transitabilidad en el corredor internacional. El cierre rige para ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Cuándo podría abrir nuevamente

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, para el viernes se esperan nevadas en la cordillera, lo que complica la situación del paso a Chile.

Pronóstico para los próximos días
Pronóstico para los próximos días

Pronóstico para los próximos días

Recién el sábado está prevista una buena jornada en la zona de Alta Montaña, lo que podría favorecer a la apertura del cruce para todos aquellos turistas que desean viajar al país vecino.

“Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes se recomienda que antes de viajar consulte el estado del Paso en su sitio oficial”, recomendaron las autoridades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nieve en Potrerillos.

Lluvia, granizo y hasta nieve en Mendoza: así arrancó la primavera 2025

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo hoy en el Día de la Primavera en Mendoza.

Día de la Primavera: nubosidad, tormentas y nevadas fuertes en Cordillera este domingo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal clima: hasta cuándo no se podrá pasar a Chile

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 24 de septiembre

Por Redacción Sociedad