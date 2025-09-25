25 de septiembre de 2025 - 10:27

Infierno en La Serena: banderazo de la U de Chile terminó en un incendio con cinco detenidos

Ocurrió en el hotel Diego de Almagro, en la previa del partido con Alianza Lima por Copa Sudamericana.

Un banderazo de la barra de la U de Chile terminó con incendio y cinco detenidos en La Serena.

Un banderazo de la barra de la U de Chile terminó con incendio y cinco detenidos en La Serena.

Foto:

Por Redacción Mundo

Un banderazo organizado por la barra de la Universidad de Chile en las afueras del hotel Diego de Almagro de La Serena terminó en la noche del miércoles con graves incidentes, enfrentamientos con Carabineros y un incendio en la vegetación cercana al lugar.

Leé además

caida historica: baja el turismo de compras de argentinos en chile

Caída histórica: baja el turismo de compras de argentinos en Chile

Por Redacción Economía
Paso Cristo Redentor con demoras, filas y cortes intermitentes

Caos en el paso a Chile: se saturó Los Libertadores y hay cortes en Las Cuevas y Uspallata

Por Redacción Sociedad

El hecho se produjo en la previa del duelo ante Alianza Lima por Copa Sudamericana, cuando los fanáticos azules encendieron fuegos artificiales frente al hotel de concentración. Según relató el periodista Erick Zambra, de Radio América, la situación se descontroló luego de que Carabineros interviniera con el camión lanza aguas.

Embed

De acuerdo con el reporte, los hinchas respondieron lanzando pirotecnia hacia la vegetación del hotel, lo que generó un foco ígneo en una palmera, posteriormente sofocado por el trabajo de Bomberos.

Cinco detenidos tras los disturbios de la U de Chile en La Serena

El seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, Adio González, calificó el episodio como “condenable” y confirmó que los desórdenes dejaron cinco personas detenidas.

Un banderazo de la barra de la U de Chile terminó con incendio y cinco detenidos en La Serena
Hinchas de la U de Chile se enfrentaron con carabineros.

Hinchas de la U de Chile se enfrentaron con carabineros.

“El equipo de Universidad de Chile y también Alianza Lima cuentan con seguridad privada, pero llegó un grupo de hinchas que hacen este banderazo, se enfrentan con Carabineros y generan el incendio en una palmeta, lo que hoy se ve en todos los medios”, explicó el funcionario.

Embed

"Es lamentable que un grupo de hinchas vayan al hotel donde aloja a su equipo, que requiere un nivel de tranquilidad para la preparación del partido” y genere ese nivel de desmanes, declaró a BioBioChile.

Según detalló, en los incidentes participaron cerca de 30 efectivos de Carabineros, quienes intervinieron para dispersar a los hinchas y controlar la situación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Argentinos en Chile

Temor de argentinos en Chile: las alertas que dio la Embajada por celulares, ropa y estacionamiento

Por Redacción Sociedad
pampita reacciono al enterarse que el robo de su casa fue realizado por una banda de chile

Pampita reaccionó al enterarse que el robo de su casa fue realizado por una banda de Chile

Por Redacción Espectáculos
Neumáticos y sus precios en Chile y Argentina.

¿Cuánto cuestan ahora los neumáticos Pirelli P400 en Chile?

Por Cristian Ortega
Otra vez cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en Alta Montaña

Cierran el paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde cuándo será

Por Redacción Sociedad