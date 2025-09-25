Infierno en La Serena: banderazo de la U de Chile terminó en un incendio con cinco detenidos

Ocurrió en el hotel Diego de Almagro, en la previa del partido con Alianza Lima por Copa Sudamericana.

Un banderazo organizado por la barra de la Universidad de Chile en las afueras del hotel Diego de Almagro de La Serena terminó en la noche del miércoles con graves incidentes, enfrentamientos con Carabineros y un incendio en la vegetación cercana al lugar.

El hecho se produjo en la previa del duelo ante Alianza Lima por Copa Sudamericana, cuando los fanáticos azules encendieron fuegos artificiales frente al hotel de concentración. Según relató el periodista Erick Zambra, de Radio América, la situación se descontroló luego de que Carabineros interviniera con el camión lanza aguas.

Las imágenes son elocuentes. No es algo casual. Los chilotas de la U son violentos, gente que va a hacer desmadres todos los partidos que… pic.twitter.com/sefKEd6lCI — Nicolas Orchid (@NicoOrchid) September 25, 2025 De acuerdo con el reporte, los hinchas respondieron lanzando pirotecnia hacia la vegetación del hotel, lo que generó un foco ígneo en una palmera, posteriormente sofocado por el trabajo de Bomberos.

Cinco detenidos tras los disturbios de la U de Chile en La Serena El seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, Adio González, calificó el episodio como “condenable” y confirmó que los desórdenes dejaron cinco personas detenidas.

El seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, Adio González, calificó el episodio como "condenable" y confirmó que los desórdenes dejaron cinco personas detenidas.

"El equipo de Universidad de Chile y también Alianza Lima cuentan con seguridad privada, pero llegó un grupo de hinchas que hacen este banderazo, se enfrentan con Carabineros y generan el incendio en una palmeta, lo que hoy se ve en todos los medios", explicó el funcionario.