Pampita reaccionó al enterarse que el robo de su casa fue realizado por una banda de Chile

La modelo dio detalles de cómo su familia vive el shock luego del escandaloso robo. También habló sobre los rumores de la suma de dinero que habría en su casa.

Pampita habló por primera vez tras el violento robo que sufrió en su vivienda el viernes por la noche, alrededor de las 21 horas, cuando un grupo de delincuentes ingresó y permaneció en el lugar hasta las 4.30 de la madrugada. La modelo brindó su testimonio en diálogo exclusivo con Puro Show, donde relató las secuelas que el hecho dejó en ella y en sus hijos.

Pampita llorando Las palabras de Pampita “Me sorprendió que me pasara. Como a cualquiera que le roban, es un shock. No me importa de dónde son los que lo hicieron, lo que sorprende es que suceda”, dijo Pampita al ser consultada sobre la banda, compuesta en su mayoría por ciudadanos chilenos. La conductora explicó que las cámaras de seguridad continuaron grabando durante todo el asalto: “Está todo filmado. No se llevaron las cámaras ni el sistema, así que hay material para la investigación ”.

Afectada por lo ocurrido, describió la sensación de vulnerabilidad que atravesó su familia: “Todavía estamos shockeados, porque es una invasión a tu casa, a tu privacidad. El desorden era total, no había quedado un cajón con algo adentro. Anoche recién terminamos de ordenar con ayuda de un montón de gente”.

Embed Pampita habló en #PuroShow sobre el difícil momento que vivió: "Fue un shock".@puroshowok pic.twitter.com/RCpdAG0lBw — eltrece (@eltreceoficial) September 24, 2025 Los rumores sobre el robo En los días posteriores al hecho circularon versiones sobre supuestas sumas de dinero guardadas en su hogar. Pampita desmintió esas especulaciones y aclaró: “Trabajo en la tele hace muchos años, es verdad, y he invertido bien. Pero también tengo un crédito de una casa que compré hace poco, así que todo lo que gano lo voy metiendo ahí. No me sobra. No tengo ahorros en mi casa como para que entren y se lleven algo”.

La investigación judicial continúa en marcha. Según las primeras informaciones, los ladrones formarían parte de una organización dedicada a robos en barrios de alto poder adquisitivo, modalidad que se repite en distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.