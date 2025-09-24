24 de septiembre de 2025 - 23:10

Fue estrella de Nickelodeon y ahora vive como indigente: su impactante historia

El actor Tyler Chase, famoso por actuar en Nickelodeon, fue visto viviendo en situación de calle en Riverside, California, y su caso se viralizó en TikTok.

Reconocido por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, el actor de Nickelodeon, Tyler Chase, fue grabado por una usuaria que lo encontró en la calle, lo que desató una ola de preocupación y una campaña solidaria para ayudarlo.


Tyler Chase, quien ganó fama en la década del 2000 como Martin Qwerly en la serie juvenil de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, fue recientemente visto en situación de calle en Riverside, California. La noticia se difundió rápidamente luego de que una creadora de contenido de TikTok lo reconociera y compartiera un video que generó gran impacto entre sus seguidores.

De la pantalla a las calles de California

La usuaria identificada como @lethallalli relató que se acercó a hablar con el actor tras reconocerlo en la calle y, conmovida por su situación, decidió grabarlo y subir el video a la plataforma. Este gesto motivó numerosos comentarios y mensajes de apoyo.

Ante la gran repercusión, sus seguidores impulsaron una colecta a través de GoFundMe con el objetivo de reunir fondos para cubrir sus necesidades básicas y ofrecerle un lugar donde vivir. “Queremos ayudarlo a que recupere su vida”, expresaron los organizadores, que recibieron donaciones desde distintas partes del mundo.

Tyler Chase alcanzó la popularidad por su personaje hiperactivo y hablador, amigo del protagonista en la serie que se emitió entre 2004 y 2007. Sin embargo, tras el final de la producción, su carrera perdió fuerza y, con el tiempo, se distanció del medio artístico.

