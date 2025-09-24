Preocupa su estado de salud: Luis Brandoni se descompensó y debió suspender su obra de teatro

El actor sufrió una descompensación durante la mañana, por lo que debió cancelar su show por recomendación de sus médicos.

Luis Brandoni debió suspender la función de la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra en el teatro Liceo de la avenida Corrientes, debido a un problema de salud. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg en diálogo con Teleshow, quien brindó detalles sobre el estado del actor.

La suspensión del show de Luis Brandoni “Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo ¿Quién es quién? en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, comunicó Multiteatro a través de sus redes sociales.

Luis Brandoni: “Campanella es alguien que conoce muy bien el oficio de dirigir” Rottemberg aclaró que Brandoni sufrió una leve descompensación durante la mañana y que, por recomendación médica, necesitaba reposo. “Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”, explicó.

El estado de salud del actor El empresario remarcó que la decisión se tomó por precaución y pensando en la recuperación del actor: “Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”.

Luis Brandoni: el actor que le quitó el podio a Ricardo Darín Luis Brandoni debió suspender su función de teatro. Brandoni, que a fines de abril celebró su cumpleaños número 85 en pleno escenario del Liceo, mantiene una relación histórica con el teatro. Ese día festejó junto a Silveyra, sus colegas y un público que lo ovacionó entre papelitos y canciones de cumpleaños. Incluso su esposa, Saula, y su hija Micaela lo sorprendieron al subir al escenario, en un gesto que reforzó el lazo entre su vida personal y su carrera actoral.