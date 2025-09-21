Daniela Celis actualizó el estado de salud Thiago Medina: el órgano "más afectado" son sus pulmones

Aunque está estable, Thiago Medina se mantiene internado, sedado y con asistencia respiratoria. "Pedimos sanación del cielo para que mejoren", posteó Celis.

La salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (GH), mantiene expectantes a sus seguidores tras el fuerte accidente en moto que sufrió. Su estado de salud continúa siendo delicado y su expareja, Daniela Celis, compartió en redes sociales una nueva actualización.

La exparticipante de GH confirmó que Thiago se encuentra estable, sedado y con asistencia respiratoria mecánica, sin necesidad de drogas para la presión. Sin embargo, detalló que el órgano "más afectado" son sus pulmones y que su evolución es "un día a día".

"Pedimos sanación del cielo para que mejoren", posteó Daniela en un comunicado difundido en sus historias. La cirugía de tórax y abdomen a la que fue sometido previamente "viene evolucionando de forma positiva", pero se espera que Thiago deba ser nuevamente intervenido con una cirugía torácica y una fibrobroncoscopia.

Medina continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Buenos Aires. La información compartida por Daniela Celis y sus familiares detalla un complejo cuadro de salud: