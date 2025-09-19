19 de septiembre de 2025 - 11:10

Thiago Medina ingresó al quirófano: cómo será la operación

El ex Gran Hermano está siendo intervenido en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente que sufrió con su moto.

Thiago Medina .
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Son horas claves para Thiago Medina, ya que el ex Gran Hermano entró en quirófano para realizarse una cirugía torácica con el fin de reparar la parrilla costal. El influencer se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Pía Shaw dio detalles de la intervención de Medina en A la Barbarossa: “Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga.

Cómo será la difícil intervención a Thiago Medina

Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana, para que estuviera preparado para esta operación”. “Ayer le había bajado la fiebre y, después de una junta médica, llegaron a esta operación”, agregó. Según afirmó, el procedimiento es con el fin de “reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota”.

Luego, la periodista detalló que en esta intervención le tienen que sacar todas las astillas de su cuerpo: "Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”, sumó. Por otra parte, Ángel de Brito dio a conocer el último parte médico donde cuentan en detalles lo que está sucediendo con el ex Gran Hermano.

“Equipos de cirugía de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal”, agrega.

Y cierra: “El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente”.

