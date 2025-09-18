18 de septiembre de 2025 - 15:33

"Te la podés guardar en el bolsillo": el enojo de Camilota por una pregunta sobre la internación de Thiago Medina

La hermana mayor de Thiago Medina se molestó con una pregunta de Analía Franchín y abandonó el móvil.

Camila Deniz Camilota la hermana de Thiago
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El clima de tensión que rodea la internación de Thiago Medina se trasladó a la televisión en vivo, cuando su hermana, Camila Deniz, conocida como Camilota, protagonizó un cruce con Analía Franchín en el programa de Telefe de A la Barbarossa.

La pregunta de Analía Franchín que molestó a Camilota

En ese contexto, Analía Franchín lanzó una pregunta que incomodó a la entrevistada: quiso saber si la relación con Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, estaba en buenos términos.

El comentario desató la reacción inmediata de Camilota, que no dudó en marcar su enojo: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso”.

La joven fue más allá y señaló que en este momento la prioridad es la salud de su hermano. “Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, agregó.

Camila Deniz abandonó el móvil con Georgina Barbarossa

Visiblemente afectada, Camilota rompió en llanto y decidió retirarse del móvil. “No es el momento, me voy. No es el momento de hacer esa pregunta y está todo bien”, cerró antes de abandonar la conexión.

Ante el malestar, Georgina Barbarossa intervino de inmediato para calmar la situación y aclarar la intención del programa. “Camila, no era la intención. No era la intención lastimarte ni lastimarlos a ninguno, mi amor. A ninguno”, dijo la conductora, que buscó contener a la hermana de Thiago en medio del doloroso momento que atraviesa la familia.

Camilota sobre Thiago Medina

