"Te la podés guardar en el bolsillo": el enojo de Camilota por una pregunta sobre la internación de Thiago Medina

La hermana mayor de Thiago Medina se molestó con una pregunta de Analía Franchín y abandonó el móvil.

El clima de tensión que rodea la internación de Thiago Medina se trasladó a la televisión en vivo, cuando su hermana, Camila Deniz, conocida como Camilota, protagonizó un cruce con Analía Franchín en el programa de Telefe de A la Barbarossa.

La joven habló con Georgina Barbarossa y sus panelistas para contar cómo atraviesa la familia la delicada situación de Thiago, que permanece internado en terapia intensiva tras su accidente en moto.

La pregunta de Analía Franchín que molestó a Camilota En ese contexto, Analía Franchín lanzó una pregunta que incomodó a la entrevistada: quiso saber si la relación con Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, estaba en buenos términos.

El comentario desató la reacción inmediata de Camilota, que no dudó en marcar su enojo: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso”.

Embed La joven fue más allá y señaló que en este momento la prioridad es la salud de su hermano. “Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, agregó.