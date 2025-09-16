16 de septiembre de 2025 - 13:12

El doctor Cormillot explicó cómo es la vida sin bazo después de la operación de Thiago Medina

Luego de confirmarse que el ex Gran Hermano tuvo que afrontar una operación para quitarle el bazo, el famoso doctor habló de como es vivir sin este órgano.

Thiago Medina deberá vivir una vida de muchos cuidados.

Thiago Medina deberá vivir una vida de muchos cuidados.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Murió el legendario actor y director Robert Redford 

Murió a los 89 años Robert Redford, legendario actor y director

Por Redacción Espectáculos
de que murio robert redford, distinguido actor y director de hollywood

De qué murió Robert Redford, distinguido actor y director de Hollywood

Por Redacción Espectáculos

Es por eso que muchas celebridades y excompañeros no dudaron en pronunciarse al respecto. Uno de ellos fue el doctor Alberto Cormillot, quien habla de salud y explica algunas situaciones que ocurren en la farándula argentina.

Embed - CUESTIÓN DE PESO - PROGRAMA 15/09/25

El doctor Cormillot habló de la nueva vida de Thiago Medina

Uno de los que decidió hablar y dar explicaciones médicas fue el doctor Alberto Cormillot, quien fue consultado sobre las operaciones y heridas que tiene el exparticipante de GH. A Thiago le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado, lo que provocó que muchos usuarios se cuestionaran sobre cómo sería su vida tras este suceso. En conversaciones con Camila, la hermana de Medina, el creador de Cuestión de peso llevó tranquilidad a todos.

El bazo ayuda a filtrar la sangre y a combatir ciertas infecciones. Las personas que no tienen bazo pueden vivir bien, pero deben cuidarse más de las infecciones”, explicó el doctor en Cuestión de Peso. De esta manera, llevó tranquilidad a todos los oyentes, e incluso a su hermana que mantenía conversación a la distancia.

Thiago Medina
Thiago Medina deberá vivir una vida de muchos cuidados.

Thiago Medina deberá vivir una vida de muchos cuidados.

A la vez, señaló que es fundamental seguir un control médico estricto, y con la colocación de vacunas correspondientes. Además, destacó que es bueno que no tuviera fiebre, y, en caso de que en un futuro le ocurra, debe acudir a un profesional con más urgencia que antes.

Cormillot habló también de la rotura de costillas, y llevó tranquilidad al explicar que tampoco le ocurriría nada malo. La salud de Thiago Medina es foco de conversación durante los últimos días, debido a su grave accidente y a su estado reservado en el hospital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

diego topa llega al teatro plaza con es tiempo de jugar, su nueva aventura musical para toda la familia

Diego Topa llega al teatro Plaza con "Es tiempo de jugar", su nueva aventura musical para toda la familia

Por Redacción Espectáculos
La cantante Taylor Swift generó especulaciones mediáticas sobre rumores de posible embarazo tras su inusual aparición en el partido de su pareja.

Crecen los rumores de embarazo de Taylor Swift tras su extraña aparición en el partido de Travis Kelce

Por Redacción Espectáculos
lo que nunca quise escuchar: el dramatico relato de daniela celis sobre como se entero del accidente de thiago medina

"Lo que nunca quise escuchar": el dramático relato de Daniela Celis sobre cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos
el teatro independencia prende sus luces para una gala imperdible con el awards american academy of ballet

El Teatro Independencia prende sus luces para una gala imperdible con el Awards American Academy of Ballet

Por Redacción Espectáculos