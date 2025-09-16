El doctor Cormillot explicó cómo es la vida sin bazo después de la operación de Thiago Medina

Luego de confirmarse que el ex Gran Hermano tuvo que afrontar una operación para quitarle el bazo, el famoso doctor habló de como es vivir sin este órgano.

El accidente de Thiago Medina es la noticia más sorpresiva de los últimos días. El exconcursante de Gran Hermano generó preocupación en las redes sociales y en sus seres queridos, quienes son los encargados de dar el parte médico a los medios de comunicación.

Es por eso que muchas celebridades y excompañeros no dudaron en pronunciarse al respecto. Uno de ellos fue el doctor Alberto Cormillot, quien habla de salud y explica algunas situaciones que ocurren en la farándula argentina.

Thiago Medina sufrió un grave accidente, mientras andaba en moto, el pasado viernes 12 de septiembre. El joven tuvo que pasar operaciones, y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. La noticia sorprendió a todas las redes sociales y a sus seres queridos, quienes lo esperaban para cenar al momento del suceso.

Embed - CUESTIÓN DE PESO - PROGRAMA 15/09/25 El doctor Cormillot habló de la nueva vida de Thiago Medina Uno de los que decidió hablar y dar explicaciones médicas fue el doctor Alberto Cormillot, quien fue consultado sobre las operaciones y heridas que tiene el exparticipante de GH. A Thiago le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado, lo que provocó que muchos usuarios se cuestionaran sobre cómo sería su vida tras este suceso. En conversaciones con Camila, la hermana de Medina, el creador de Cuestión de peso llevó tranquilidad a todos.

“El bazo ayuda a filtrar la sangre y a combatir ciertas infecciones. Las personas que no tienen bazo pueden vivir bien, pero deben cuidarse más de las infecciones”, explicó el doctor en Cuestión de Peso. De esta manera, llevó tranquilidad a todos los oyentes, e incluso a su hermana que mantenía conversación a la distancia.