Murió a los 89 años Robert Redford, legendario actor y director

El protagonista de "Todos los hombres del presidente" (1976) y "África mía" (1985) también tuvo una destacada trayectoria como director, que le dio el Óscar por "Gente como uno" (1980), y fundó Sundance.

Robert Redford, una de las últimas leyendas vivas de Hollywood, murió este martes a los 89 años en su casa de Utah (Estados Unidos), según confirmó su publicista al New York Times.

Actor, director y fundador del Instituto Sundance, su figura atravesó más de seis décadas de la industria con una mezcla de magnetismo, compromiso artístico y militancia cultural que lo transformaron en ícono de varias generaciones.

Robert Redford y Dustin Hoffman en "Todos los hombres del presidente" (1976) Robert Redford y Dustin Hoffman en "Todos los hombres del presidente" (1976) Dueño de una belleza clásica, con su inconfundible cabello rubio rojizo y una eterna juventud que parecía desafiar al tiempo, Redford conquistó al público en títulos como Descalzos por el parque y Tal como éramos, pero también en clásicos absolutos como Butch Cassidy and the Sundance Kid(1969), El golpe(1973, junto a Paul Newman), Nuestros años felices (1973, al lado de Barbra Streisand), El gran Gatsby(1974) y Todos los hombres del presidente (1976), donde encarnó a Bob Woodward, el periodista que destapó el escándalo Watergate.

Otro éxito de Redford como galán fue África mía (1985), de Sydney Pollack y con la compañía en pantalla de la gran Meryl Streep.

Robert Redford y Meryl Streep en "África mía" (1985) Robert Redford y Meryl Streep en "África mía" (1985) Su carrera como director no fue menos influyente: debutó con Gente como uno (1980), que ganó el Óscar a Mejor Película y le valió la estatuilla a Mejor Director, y continuó con proyectos como Quiz Show(1994) y The Horse Whisperer(1998).