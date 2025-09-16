16 de septiembre de 2025 - 11:55

Un desubicado chiste en La Voz Argentina incomodó a todos: "Tápense los oídos"

Un participante del equipo Miranda! cerró su presentación musical con una humorada que hizo poner rojos a los jurados y al conductor Nico Occhiato.

Nico Occhiato impactado por el chiste de un participante de La Voz Argentina.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un momento incómodo vivieron en el estudio de La Voz Argentina 2025 cuando un integrante del team Miranda!, sorprendió con un chiste subido de tono. Su remate, fuera de lugar para el certamen familiar, hizo que el conductor Nico Occhiato abandonara el escenario entre carcajadas y gestos de escándalo.

Todo comenzó después de que Emiliano Villagra interpretara “La tempranera”, clásico de Mercedes Sosa en el 2° round de la competencia. Occhiato lo elogió y luego decidió exponer una faceta desconocida del participante: “Es muy buen contador de chistes”, comentó y explicó que detrás de cámara es conocido por su humor.

El conductor aclaró que Villagra no tenía chistes de ese estilo y, en ese momento, los integrantes de Miranda! lo animaron a ir con todo.

“Jugá fuerte, el más fuerte que tengas… Voy a blanquear algo: seguramente un productor se acercó y te dijo ‘vas a contar un chiste’ y te dijo cuál, ese no, contá uno fuerte. Me hago responsable yo, contá el más fuerte que tengas”, insistió Occhiato.

El desubicado chiste de un participante en La Voz Argentina

Villagra aceptó el desafío y comenzó: “Estaban dos amigas cocinando…”. Antes de que terminara la frase, Occhiato lo interrumpió visiblemente nervioso: “Me juego el laburo… Dos amigas cocinando me dio miedo, la verdad. ¿Hay nenes en la tribuna? Tápense los oídos. ¿En qué me metí?”.

Embed - La reacción de Nico Occhiato ante un polémico chiste de Emiliano Villagra - La Voz Argentina 2025

Aun así, el participante continuó con el remate: “Una le dice a la otra: ‘¿cómo te gustan los huevos?’ y ella responde: ‘bien reventados en la puerta del cu…’”.

La frase provocó una risa generalizada entre el jurado y el público, mientras Occhiato, entre carcajadas y fingiendo escándalo, decidió huir del escenario.

“Me encanta este programa”, sumó a los gritos Juliana Gattas. Mientras que Soledad Pastorutti aseguró que Emiliano dejó a todos más colorados que la franja roja del poncho que tenía puesto.

