Un desubicado chiste en La Voz Argentina incomodó a todos: "Tápense los oídos"

Un momento incómodo vivieron en el estudio de La Voz Argentina 2025 cuando un integrante del team Miranda !, sorprendió con un chiste subido de tono . Su remate, fuera de lugar para el certamen familiar, hizo que el conductor Nico Occhiato abandonara el escenario entre carcajadas y gestos de escándalo.

La precuela de "Outlander" que lidera en Disney+, ¿tendrá segunda temporada?

El doctor Cormillot explicó cómo es la vida sin bazo después de la operación de Thiago Medina

Todo comenzó después de que Emiliano Villagra interpretara “La tempranera”, clásico de Mercedes Sosa en el 2° round de la competencia. Occhiato lo elogió y luego decidió exponer una faceta desconocida del participante : “Es muy buen contador de chistes”, comentó y explicó que detrás de cámara es conocido por su humor.

Sin embargo, Occhiato advirtió entre risas que “no son chistes aptos para todo público” . Esto despertó la curiosidad del jurado y especialmente de Tiago PZK, quien le pidió que contara uno “ATP” para la televisión.

El conductor aclaró que Villagra no tenía chistes de ese estilo y, en ese momento, los integrantes de Miranda! lo animaron a ir con todo.

“Jugá fuerte, el más fuerte que tengas… Voy a blanquear algo: seguramente un productor se acercó y te dijo ‘vas a contar un chiste’ y te dijo cuál, ese no, contá uno fuerte. Me hago responsable yo, contá el más fuerte que tengas”, insistió Occhiato .

El desubicado chiste de un participante en La Voz Argentina

Villagra aceptó el desafío y comenzó: “Estaban dos amigas cocinando…”. Antes de que terminara la frase, Occhiato lo interrumpió visiblemente nervioso: “Me juego el laburo… Dos amigas cocinando me dio miedo, la verdad. ¿Hay nenes en la tribuna? Tápense los oídos. ¿En qué me metí?”.

Embed - La reacción de Nico Occhiato ante un polémico chiste de Emiliano Villagra - La Voz Argentina 2025

Aun así, el participante continuó con el remate: “Una le dice a la otra: ‘¿cómo te gustan los huevos?’ y ella responde: ‘bien reventados en la puerta del cu…’”.

La frase provocó una risa generalizada entre el jurado y el público, mientras Occhiato, entre carcajadas y fingiendo escándalo, decidió huir del escenario.

“Me encanta este programa”, sumó a los gritos Juliana Gattas. Mientras que Soledad Pastorutti aseguró que Emiliano dejó a todos más colorados que la franja roja del poncho que tenía puesto.