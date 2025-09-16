16 de septiembre de 2025 - 12:25

Acaba de llegar a Netflix la película india sobre relaciones modernas con la que todos se sienten identificados

Dura casi tres horas y llama su atención por la variedad de historias y la reflexión sobre los vínculos en las ciudades.

La nueva película india de Netflix sobre relaciones amorosas.

Una nueva producción india genera furor en Netflix por su manera de retratar los vínculos amorosos contemporáneos. Ambientada en el caos de las grandes ciudades y contada a través de múltiples historias cruzadas, muestra la realidad de los encuentros fugaces y la búsqueda desesperada de conexiones reales.

Rodada en ciudades como Delhi, Mumbai, Kolkata y Bengaluru, combina humor, romance y drama para crear un retrato íntimo de lo que significa amar hoy. La crítica elogió sus actuaciones auténticas, su música y su fotografía vibrante, aunque algunos señalan que el ritmo decae en su segunda mitad.

"El metro en nuestra vida hoy" se posiciona rápidamente como una de las películas indias más comentadas del año y una cita obligada para quienes buscan una historia honesta, emocional y profundamente humana sobre las relaciones modernas.

Sinopsis de “El metro en nuestra vida hoy”

Embed - Metro… In Dino | Trailer | Sara Ali Khan, Pankaj Tripathi, Aditya Roy Kapur & More | Netflix India

La película presenta una narrativa coral centrada en las experiencias amorosas y de pareja de diferentes individuos en el contexto de una ciudad bulliciosa. Las complejidades de la vida moderna, los amores, las desilusiones y los momentos de alegría se exploran a través de las vivencias interconectadas de estas cuatro parejas.

Director de renombre en Bollywood

Anurag Basu es un cineasta indio reconocido por su estilo narrativo único y su capacidad para explorar las complejidades de las relaciones humanas en sus películas. Comenzó su carrera en la televisión, dirigiendo más de 70 episodios de la serie "Tara" en 1996, antes de hacer su debut en el cine con "Kucch Toh Hai" en 2003. Dirigió películas aclamadas como "Life in a... Metro" (2007), una suerte de precuela de la nueva entrega; Gangster (2006); Barfi! (2012); y Ludo (2020)

