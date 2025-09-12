Un clásico del cine que se estrenó hace casi 30 años se convierte en lo más visto en Netflix

Un aclamado drama de los 90 volvió a conquistar a la audiencia global y tiene grandes estrellas como actores y guionistas.

Un filme clásico de los años 90 volvió a capturar la atención del público en Netflix, posicionándose entre los títulos más vistos de la plataforma. La historia sigue a un joven Matt Damon con un talento excepcional para las matemáticas, cuya vida se transforma gracias a la ayuda de un terapeuta.

“Mente indomable” combina elementos de drama y superación personal, destaca por su guion sólido y las interpretaciones memorables de Damon y el fallecido Robin Williams. Además, actúan Ben Affleck y Minnie Driver.

El filme tiene 28 años pero su reciente repunte en popularidad demuestra el poder de los clásicos. La película está dirigida por Gus Van Sant y cuenta con un guion escrito por Damon y Affleck.

“Mente indomable”, una historia de superación Un joven con un talento extraordinario para las matemáticas lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta dificultades personales y emocionales. Su vida da un giro inesperado cuando un terapeuta reconoce su potencial y lo desafía a superar sus límites, llevándolo a descubrir nuevas oportunidades y a cuestionar su propio futuro.

Embed - Mente Indomable # Trailer Español La película combina drama, superación personal y relaciones humanas profundas, mostrando cómo la resiliencia y el apoyo adecuado pueden transformar la vida de alguien. Décadas después de su estreno, sigue siendo un clásico que inspira a nuevas generaciones y mantiene su vigencia entre el público global.