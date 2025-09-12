Un clásico del cine que se estrenó hace casi 30 años se convierte en lo más visto en Netflix

Un filme clásico de los años 90 volvió a capturar la atención del público en Netflix, posicionándose entre los títulos más vistos de la plataforma. La historia sigue a un joven Matt Damon con un talento excepcional para las matemáticas, cuya vida se transforma gracias a la ayuda de un terapeuta.
“Mente indomable” combina elementos de drama y superación personal, destaca por su guion sólido y las interpretaciones memorables de Damon y el fallecido Robin Williams. Además, actúan Ben Affleck y Minnie Driver.
El filme tiene 28 años pero su reciente repunte en popularidad demuestra el poder de los clásicos. La película está dirigida por Gus Van Sant y cuenta con un guion escrito por Damon y Affleck.
“Mente indomable”, una historia de superación
Un joven con un talento extraordinario para las matemáticas lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta dificultades personales y emocionales. Su vida da un giro inesperado cuando un terapeuta reconoce su potencial y lo desafía a superar sus límites, llevándolo a descubrir nuevas oportunidades y a cuestionar su propio futuro.
Embed - Mente Indomable # Trailer Español
La película combina drama, superación personal y relaciones humanas profundas, mostrando cómo la resiliencia y el apoyo adecuado pueden transformar la vida de alguien. Décadas después de su estreno, sigue siendo un clásico que inspira a nuevas generaciones y mantiene su vigencia entre el público global.
Datos curiosos del filme
Originalmente, Robin Williams no estaba seguro de aceptar el papel, pero terminó ganando el corazón del público con su actuación como el terapeuta que guía al protagonista.
En cuanto a su éxito comercial y crítico, la película recaudó más de 225 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto inicial de 10 millones. Además, se llevó el Oscar a Mejor Guion Original por Matt Damon y Ben Affleck, y recibió nominaciones a Mejor Actor de Reparto (Robin Williams), Mejor Director (Gus Van Sant) y Mejor Película, consolidándose como un clásico del cine que sigue siendo relevante décadas después.