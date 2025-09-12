12 de septiembre de 2025 - 20:06

Un clásico del cine que se estrenó hace casi 30 años se convierte en lo más visto en Netflix

Un aclamado drama de los 90 volvió a conquistar a la audiencia global y tiene grandes estrellas como actores y guionistas.

Un clásico del cine llegó a Netflix.

Un clásico del cine llegó a Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un filme clásico de los años 90 volvió a capturar la atención del público en Netflix, posicionándose entre los títulos más vistos de la plataforma. La historia sigue a un joven Matt Damon con un talento excepcional para las matemáticas, cuya vida se transforma gracias a la ayuda de un terapeuta.

Leé además

El gesto viral de Katy Perry al salir de la parrilla Don Julio para repartir empanadas entre sus fans argentinos.  

La sorpresa de Katy Perry a sus fans: repartió empanadas a la salida de un restaurante

Por Redacción Espectáculos
te extrano una vida, perdon: el doloroso mensaje de morena rial para su hijo francesco

"Te extraño una vida, perdón": el doloroso mensaje de Morena Rial para su hijo Francesco

Por Redacción Espectáculos

El filme tiene 28 años pero su reciente repunte en popularidad demuestra el poder de los clásicos. La película está dirigida por Gus Van Sant y cuenta con un guion escrito por Damon y Affleck.

“Mente indomable”, una historia de superación

Un joven con un talento extraordinario para las matemáticas lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta dificultades personales y emocionales. Su vida da un giro inesperado cuando un terapeuta reconoce su potencial y lo desafía a superar sus límites, llevándolo a descubrir nuevas oportunidades y a cuestionar su propio futuro.

Embed - Mente Indomable # Trailer Español

La película combina drama, superación personal y relaciones humanas profundas, mostrando cómo la resiliencia y el apoyo adecuado pueden transformar la vida de alguien. Décadas después de su estreno, sigue siendo un clásico que inspira a nuevas generaciones y mantiene su vigencia entre el público global.

Datos curiosos del filme

Originalmente, Robin Williams no estaba seguro de aceptar el papel, pero terminó ganando el corazón del público con su actuación como el terapeuta que guía al protagonista.

En cuanto a su éxito comercial y crítico, la película recaudó más de 225 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto inicial de 10 millones. Además, se llevó el Oscar a Mejor Guion Original por Matt Damon y Ben Affleck, y recibió nominaciones a Mejor Actor de Reparto (Robin Williams), Mejor Director (Gus Van Sant) y Mejor Película, consolidándose como un clásico del cine que sigue siendo relevante décadas después.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta película de Netflix cuenta una historia de amor que muchos quisieran tener.

Acaba de llegar a Netflix y es una de las películas de amor más icónicas de los años 2000

Por Alejo Zanabria
La película de terror tailandesa que rankea en Netflix.

Se ve en 80 minutos: la película de terror tailandesa de Netflix no apta para claustrofóbicos y supersticiosos

Por Redacción Espectáculos
una jurado de la voz argentina dio el portazo y se bajo: quien la reemplazara

Una jurado de La Voz Argentina dio el portazo y se bajó: quién la reemplazará

Por Redacción Espectáculos
La menor de las hijas de Mario Pergolini debutó hace poco en el teatro.

Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini: rechazó la televisión para seguir su pasión

Por Agustín Zamora