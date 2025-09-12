Se ve en 80 minutos: la película de terror tailandesa de Netflix no apta para claustrofóbicos y supersticiosos

El filme está entre lo más visto de la plataforma de streaming.

Una nueva propuesta del cine de terror asiático causa revuelo entre los amantes del género. La película tailandesa de Netflix transcurre casi por completo en un único escenario, lo que provoca una sensación constante de encierro y tensión. La historia combina elementos sobrenaturales con un macabro pacto familiar que va subiendo de tono hasta volverse asfixiante.

Estrenada el 4 de septiembre de 2025, “El ataúd de cristal” es una película tailandesa dirigida por Vathanyu Ingkawiwat y escrita por Nut Nualpang, Nattamol Paethanom, Nattapot Potchumnean y Weerasu Worrapot.

El elenco de "El ataúd de cristal" la película tailandesa. gentileza La película cuenta con un elenco que combina experiencia y talento emergente del cine tailandés. Woranuch Bhirombhakdi, conocida por su trayectoria en telenovelas y películas locales, lidera el reparto junto a Thanavate Siriwattanagul, actore que ganó reconocimiento por sus papeles en series y Arachaporn Pokinpakorn, actriz emergente e influencer. La química entre ellos y su capacidad para transmitir tensión y emociones intensas refuerzan la atmósfera opresiva de la historia.

La historia detrás de “El ataúd de Cristal” Embed - TOMB WATCHER | OFFICIAL TRAILER La historia sigue a un hombre que, tras la muerte de su esposa, recibe la propuesta de una herencia millonaria con una condición inquietante: pasar cien días en una mansión aislada junto al cadáver embalsamado de ella. Para cumplir el plazo, se muda a la enorme casa junto a su amante, pero pronto comienzan a presenciar sucesos perturbadores.

Lo que parecía un trámite para asegurarse una fortuna se transforma en una experiencia aterradora donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja, mientras la sensación de encierro crece minuto a minuto. Uno de los mayores aciertos de esta película es la forma en que entrelaza lo sobrenatural con un trasfondo profundamente humano. La ambición, la traición y el deseo de riqueza funcionan como detonantes de la tragedia, dejando en claro que las decisiones tomadas en vida pueden tener consecuencias que trascienden la muerte.