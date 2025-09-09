Cuándo se estrena "28 Years Later" en HBO Max: es la última película de "Exterminio"

El filme llegará también a Netflix, pero con un limitante. Además, lanzaron el tráiler de la nueva entrega que saldrá en 2026.

Este mes llega a HBO Max un nuevo estreno. La continuación de la saga de "Exterminio".

La esperada secuela de la saga “Exterminio” ya tiene fecha confirmada para llegar al streaming. Tras arrasar en taquilla, “28 Years Later” tendrá su estreno en HBO Max, la película que no solo promete nostalgia sino revivir, con una nueva seguidilla de películas, al terror post-apocalíptico.

Dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, la película que se estrenó este año recaudó más de 150 millones de dólares a nivel mundial. La cinta marca el regreso de los responsables originales de la franquicia "Exterminio" y sienta las bases de una nueva trilogía.

¿De qué trata "28 Years Later"? La historia se sitúa casi tres décadas después de la liberación del virus de la rabia. En un mundo post-apocalíptico bajo cuarentena, algunos supervivientes logran subsistir entre infectados. La trama sigue a Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Isla (Jodie Comer) y su hijo de 12 años Spike (Alfie Williams), quienes viven en Holy Island, una isla conectada al Reino Unido continental solo durante la marea baja.

Embed - 28 YEARS LATER – Official Trailer (HD) La seguridad de la isla se ve comprometida cuando la familia emprende una misión hacia el continente, donde descubrirán secretos, mutaciones y horrores que van más allá de los infectados. El elenco se completa con Jack O’Connell, Erin Kellyman, Edvin Ryding y Ralph Fiennes.

¿Cuándo se estrena "28 Years Later" en HBO Max? La película estará disponible en HBO Max Latinoamérica a partir del viernes 19 de septiembre, apenas tres meses después de su exitoso estreno en cines en junio. Para preparar el terreno, la plataforma incorporó a comienzos de este mes las dos películas anteriores: "28 Days Later" (2002) y "28 Weeks Later" (2007).