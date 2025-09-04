4 de septiembre de 2025 - 16:54

HBO Max presenta un documental sobre cómo se hicieron dos películas emblemáticas del cine argentino

Es un homenaje al fallecido director Fabián Bielinsky y sus obras primas con actores de íconos de la industria argentina.

El documental de HBO Max, cuenta con la participación de Rircardo Darín y Gastón Pauls entre otros actores de sus películas.

El documental de HBO Max, cuenta con la participación de Rircardo Darín y Gastón Pauls entre otros actores de sus películas.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Llega a HBO Max un nuevo documental que recorre la trayectoria y legado de Fabián Bielinsky, reconocido cineasta argentino que dejó una huella imborrable en la industria antes de su fallecimiento. Bielinsky dirigió solo dos películas, "Nueve reinas" y "El aura", pero ambos fueron suficientes para consolidarlo como uno de los grandes referentes del cine nacional.

Leé además

Emma Stone es la productora de “Los asesinatos de la tienda de yogurt”.

El perturbador documental de Emma Stone que llevó a su equipo a terapia está en HBO Max

Por Redacción Espectáculos
guillermo francella versus ricardo darin: ¿quien es el mas popular? la nueva grieta que ocupa a los argentinos

Guillermo Francella versus Ricardo Darín: ¿Quién es el más popular? La nueva grieta que ocupa a los argentinos

Por Daniel Arias Fuenzalida

Además, el documental contará con testimonios de la familia de director así como de actores con los que trabajó como Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, quienes relatarán sus experiencias con el director y reflexionarán sobre la influencia de su obra en el cine argentino contemporáneo.

"Nueve reinas" (2000)

La historia sigue a dos estafadores, Marcos y Juan, que se cruzan por casualidad y deciden unir fuerzas para llevar a cabo un gran golpe: vender unas estampillas falsas extremadamente valiosas conocidas como “las nueve reinas”. A medida que ejecutan su plan, las tensiones y las traiciones se multiplican, desafiando la confianza entre ambos y dejando al espectador constantemente adivinando quién está un paso adelante en esta trama de engaños y giros inesperados.

Embed - NUEVE REINAS 4K | Tráiler Oficial | Star Distribution

"El aura" (2005)

La película se centra en Esteban Espinosa, un brillante taxidermista con epilepsia que sueña con planificar un robo perfecto. Su vida rutinaria da un giro cuando conoce a un hombre involucrado en el mundo criminal y se ve atrapado en una red de violencia y obsesión. La película combina suspenso y drama psicológico, explorando la obsesión, la planificación meticulosa y los límites entre la vida normal y la criminalidad, consolidando a Bielinsky como un maestro del thriller argentino.

Embed - "El Aura" 2005 Trailer en español

¿Cómo murió Fabián Bielinsky?

Fabián Bielinsky falleció el 28 de junio de 2006, a los 47 años, en un hotel de São Paulo, Brasil. Se encontraba para realizar un casting para una publicidad. Según informó su amigo Octavio Nadal, sufrió un infarto agudo de miocardio mientras dormía.

nueve-auras-1

El cineasta había sido galardonado días antes con seis premios Cóndor de Plata por "El aura", incluyendo mejor director, mejor película y mejor actor para Ricardo Darín. Su repentina partida conmocionó al mundo del cine argentino y dejó un legado perdurable en la cinematografía nacional.

Fecha de estreno

El documental se emitirá por HBO Max; sin embargo aún no hay fecha de estreno confirmada. Quedará estar atento a las redes de la plataforma de streaming.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Llega a los cines el filme que cierra la saga de 9 películas sobre los expedientes Warren.

Cuándo se estrena "El Conjuro 4" en Argentina y cómo ver las 9 películas de la saga en orden cronológico

Por Redacción Espectáculos
general alvear lanzo su fiesta de la cerveza del sur mendocino y sorprendio con la grilla

General Alvear lanzó su Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino y sorprendió con la grilla

Por Daniel Arias Fuenzalida
una historia para reir y conmoverse: pepe cibrian estrena 30 dias en el teatro sportsman de mendoza

Una historia para reír y conmoverse: Pepe Cibrián estrena "30 días" en el teatro Sportsman de Mendoza

Por Daniel Arias Fuenzalida
La película sobre unos jubilados detectives protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

En el top de Netflix: la película sobre jubilados, con un elenco consagrado, que resuelven crímenes

Por Redacción Espectáculos