HBO Max presenta un documental sobre cómo se hicieron dos películas emblemáticas del cine argentino

Es un homenaje al fallecido director Fabián Bielinsky y sus obras primas con actores de íconos de la industria argentina.

El documental de HBO Max, cuenta con la participación de Rircardo Darín y Gastón Pauls entre otros actores de sus películas.

Llega a HBO Max un nuevo documental que recorre la trayectoria y legado de Fabián Bielinsky, reconocido cineasta argentino que dejó una huella imborrable en la industria antes de su fallecimiento. Bielinsky dirigió solo dos películas, "Nueve reinas" y "El aura", pero ambos fueron suficientes para consolidarlo como uno de los grandes referentes del cine nacional.

"Nueve Auras", se llama el documental sobre las películas "Nueve Reinas" y "El aura", producido por UNTREF Media. Aunque todavía no se difundieron avances, el proyecto que está bajo la dirección de Mariano Frigerio. Incluirá entrevistas con actores que trabajaron de cerca con Bielinsky, como Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice.

Además, el documental contará con testimonios de la familia de director así como de actores con los que trabajó como Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, quienes relatarán sus experiencias con el director y reflexionarán sobre la influencia de su obra en el cine argentino contemporáneo.

"Nueve reinas" (2000) La historia sigue a dos estafadores, Marcos y Juan, que se cruzan por casualidad y deciden unir fuerzas para llevar a cabo un gran golpe: vender unas estampillas falsas extremadamente valiosas conocidas como “las nueve reinas”. A medida que ejecutan su plan, las tensiones y las traiciones se multiplican, desafiando la confianza entre ambos y dejando al espectador constantemente adivinando quién está un paso adelante en esta trama de engaños y giros inesperados.

"El aura" (2005) La película se centra en Esteban Espinosa, un brillante taxidermista con epilepsia que sueña con planificar un robo perfecto. Su vida rutinaria da un giro cuando conoce a un hombre involucrado en el mundo criminal y se ve atrapado en una red de violencia y obsesión. La película combina suspenso y drama psicológico, explorando la obsesión, la planificación meticulosa y los límites entre la vida normal y la criminalidad, consolidando a Bielinsky como un maestro del thriller argentino.