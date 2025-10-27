27 de octubre de 2025 - 10:41

La miniserie de asesinatos y secretos con solo 6 capítulos que llega a HBO Max

La plataforma suma una historia polaca que combina drama, crimen y emociones profundas con los climas gélidos de Europa.

HBO Max presenta una miniserie de asesinatos y misterio.

HBO Max presenta una miniserie de asesinatos y misterio.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Entre los nuevos lanzamientos de HBO Max, destaca una miniserie europea, de tan solo seis capítulos de 50 minutos cada uno, que se mete de lleno en el suspenso psicológico.

Leé además

el regreso de un icono de stephen king: como es it: bienvenidos a derry, la nueva serie de hbo max

El regreso de un ícono de Stephen King: cómo es "It: Bienvenidos a Derry", la nueva serie de HBO Max

Por Redacción Espectáculos
La plataforma de streaming que aumentó los precios de sus tarifas

La plataforma de streaming que aumentó los precios de sus tarifas

Por Redacción Espectáculos

En una ciudad helada, un crimen brutal despierta viejos temores y obliga a una detective a enfrentarse no solo a un asesino, sino también a su propio pasado.

Dirigida por Xawery uawski, "El deshielo" está protagonizada por Katarzyna Wajda, acompañada por Bartek Kotschedoff, Sebastian Fabijaski, Bogusaw Linda y un sólido elenco que da vida a esta historia de crimen y redención. La coproducción entre Polonia y Reino Unido se estrenó en 2022 pero recién ahora cobró notoriedad con su incorporación a la plataforma de streaming.

Embed - El Deshielo - Odwilz | Trailer Subtitulado • HBO Max

Cómo es "El deshielo", la miniserie polaca de HBO Max

El hallazgo de un cuerpo congelado en el río Oder desencadena una investigación que pondrá a prueba a todos. La detective Katarzyna Zawieja, reconocida por su tenacidad, lidera el caso sin saber que el crimen la arrastrará hacia su propio abismo personal. Pronto descubre que la víctima fue asesinada poco después de dar a luz, y que el bebé ha desaparecido sin dejar rastro. Lo que comienza como un caso policial se convierte en una búsqueda desesperada por la verdad, donde cada pista está cubierta de hielo, dolor y secretos.

Mientras Zawieja intenta reconstruir el rompecabezas, también debe enfrentarse a su propio duelo por el suicidio de su esposo. Su obsesión por resolver el caso la lleva a cruzar límites peligrosos, enfrentando a políticos, colegas y criminales en una trama donde nada es lo que parece y la línea entre justicia y venganza se vuelve difusa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El fracaso de Marvel que le ganó en HBO Max al tanque de DC: Superman

La película de Marvel que le ganó a Superman de DC entre lo más visto del streaming

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de terror que llega a HBO Max.

El nuevo fenómeno del terror que llega a HBO Max tras arrasar en cines: fecha confirmada

Por Redacción Espectáculos
mauro icardi se diferencio de wanda: asi saludo a isabella icardi por su cumpleanos

Mauro Icardi se diferenció de Wanda: así saludó a Isabella Icardi por su cumpleaños

Por Redacción Espectáculos
Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Por Redacción Espectáculos