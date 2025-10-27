La miniserie de asesinatos y secretos con solo 6 capítulos que llega a HBO Max

La plataforma suma una historia polaca que combina drama, crimen y emociones profundas con los climas gélidos de Europa.

Entre los nuevos lanzamientos de HBO Max, destaca una miniserie europea, de tan solo seis capítulos de 50 minutos cada uno, que se mete de lleno en el suspenso psicológico.

En una ciudad helada, un crimen brutal despierta viejos temores y obliga a una detective a enfrentarse no solo a un asesino, sino también a su propio pasado.

Se trata de “El deshielo”, un thriller polaco que combina drama, crimen y emociones profundas. Cuenta con una bella fotografía, un paisaje acorde con el drama y un estilo europeo que apuesta por la imagen, la pausa y los silencios.

Dirigida por Xawery uawski, "El deshielo" está protagonizada por Katarzyna Wajda, acompañada por Bartek Kotschedoff, Sebastian Fabijaski, Bogusaw Linda y un sólido elenco que da vida a esta historia de crimen y redención. La coproducción entre Polonia y Reino Unido se estrenó en 2022 pero recién ahora cobró notoriedad con su incorporación a la plataforma de streaming.

Embed - El Deshielo - Odwilz | Trailer Subtitulado • HBO Max Cómo es "El deshielo", la miniserie polaca de HBO Max El hallazgo de un cuerpo congelado en el río Oder desencadena una investigación que pondrá a prueba a todos. La detective Katarzyna Zawieja, reconocida por su tenacidad, lidera el caso sin saber que el crimen la arrastrará hacia su propio abismo personal. Pronto descubre que la víctima fue asesinada poco después de dar a luz, y que el bebé ha desaparecido sin dejar rastro. Lo que comienza como un caso policial se convierte en una búsqueda desesperada por la verdad, donde cada pista está cubierta de hielo, dolor y secretos.