22 de octubre de 2025 - 11:18

La película de Marvel que le ganó a Superman de DC entre lo más visto del streaming

Un filme que fue un fracaso en taquilla superó al gran tanque cinematográfico de este año. La razón: un efecto arrastre de "Tron: Ares".

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nueva Superman dirigida por James Gunn se había mantenido firme como la película más vista en HBO Max desde su estreno en streaming. Sin embargo, el reinado del superhéroe de DC acaba de tambalearse: otra película de un personaje de Marvel le robó el primer puesto y se convirtió, sorpresivamente, en la más popular del catálogo.

Embed - Superman | Tráiler Oficial | Doblado

¿De qué trata la película "Morbius" que lidera en HBO Max?

El doctor Michael Morbius (Jared Leto), un brillante bioquímico interpretado por Jared Leto, sufre una rara enfermedad en la sangre que lo ha debilitado desde la infancia. Desesperado por encontrar una cura, decide experimentar con ADN de murciélago, lo que desencadena una transformación inesperada: adquiere habilidades sobrehumanas, fuerza, velocidad y una sed incontrolable de sangre. Su intento por salvarse se convierte así en una pesadilla que lo enfrenta a su propio monstruo interior.

Embed - Morbius l Tráiler Oficial

A medida que lucha por controlar su nueva naturaleza vampírica, Morbius se ve envuelto en una persecución que lo enfrenta tanto con las autoridades como con quienes desean aprovechar su poder. En medio del caos, el científico debe decidir si su destino será el de un héroe maldito o el de una amenaza para la humanidad. La película, parte del universo de villanos de Spider-Man de Sony, combina acción, terror y drama en torno a un antihéroe dividido entre la ciencia y la oscuridad.

El fracaso de “Morbius” y “Tron: Ares" tiene un mismo culpable: Jared Leto

“Morbius” ya había pasado por otras plataformas antes de sumarse al catálogo de HBO Max. Pese a las malas críticas y a haberse convertido casi en un meme por su tono y guion, su llegada generó una oleada de reproducciones, en parte impulsada por Leto y su protagónico en otro filme que es un fracaso en cines, “Tron: Ares”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CartoonsOTMoon/status/1977450194716291318&partner=&hide_thread=false

Incluso, el comentario generalizado es que “Tron” consiguió una taquilla mundial aún menor que la de “Morbius”. La primera lleva recaudando 160 millones, 7 millones menos que la de Marvel aunque no están tan lejos.

