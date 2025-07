Crítica con spoilers de Superman (2025): los guiños ocultos, los cameos y lo que viene en el cine de DC

Qué sucede cuando se le quita la humanidad a un hombre, se convierte en villano y, si se le otorga a un alien, no es un avión: es “ Superman ”. Al igual que las películas de Marvel, desde que fueron arrasadas por el fenómeno “Ohana” de Disney, donde todo gira en torno a la familia, la nueva entrega de DC Cómics eligió mostrar el lado más empático del habitante del planeta Krypton con el claro, y trillado, mensaje de que el amor, acompañado de fuerza sobrenatural, todo lo puede.

El filme, dirigido por James Gunn, se encargó de lavar la imagen desastrosa que había dejado "Joker 2: folie à deux" (2024). Ya que los villanos no generaron la admiración del público, aunque no fue por su maldad, que si escasea, sino por su pésimo gusto en musicales. En esta oportunidad el cineasta tuvo la ardua tarea de devolver su brillo a la productora que no escatimó en este reboot con su artillería más fuerte, el superhéroe icónico de capa roja y nobles intenciones.