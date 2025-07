La nueva película de Superman llega a los cines: por qué podría ser el fenómeno del año

David Corenswet y un legado difícil de asumir

David Corenswet, de 31 años, compartió con la prensa internacional cómo vivió el proceso de convertirse en el nuevo rostro de uno de los superhéroes más emblemáticos de la cultura pop. Uno de los temas inevitables fue el legado de los anteriores intérpretes del personaje: Christopher Reeve, Brandon Routh, y en particular Henry Cavill y Tyler Hoechlin.

“Tuve el placer de intercambiar cartas con dos Superman anteriores: Henry Cavill y Tyler Hoechlin. Curiosamente, ambos me dijeron con sus propias palabras: ‘No voy a darte consejos’. Y creo que eso es muy Superman. Superman no es tanto de decirle a otros qué hacer o cómo hacerlo”, reveló Corenswet en la conferencia.

Lejos de sentirse desorientado por la falta de guía, el actor valoró el gesto como un acto de respeto hacia su propia interpretación. “Ambos fueron muy alentadores. Fue una experiencia encantadora”, añadió, dejando claro que se sintió apoyado, aunque fuera en silencio. “Estoy emocionado por conocerlos algún día. Será genial cuando podamos reunirnos todos en una misma habitación”.

Pero aceptar el rol no fue una decisión automática. Corenswet confesó que tuvo dudas serias antes de comprometerse. “No fue una decisión obvia aceptar el papel. Requirió mucha reflexión y muchas conversaciones con mis seres queridos para decidir si valía la pena hacerlo”, dijo.

“He escuchado antes que esto va a cambiar tu vida. Y luego, realmente, nada cambia. Aún tienes que desayunar, aún tienes que dormir a una hora razonable. Así que era escéptico. Pero, en el fondo, la respuesta fue que al menos era una aventura que valía la pena vivir", señaló el actor.

Y claro que valía la pena arriesgarse a esta aventura. Las primeras reacciones de la crítica internacional ya apuntan a una bienvenida positiva: se celebra la dirección de Gunn, el carisma de Corenswet y la química con Brosnahan.

Sin embargo, aunque "Superman" llega rodeada de entusiasmo, James Gunn ha sido enfático en quitarle dramatismo al rendimiento económico que pueda tener. En una entrevista con GQ, el cineasta minimizó las expectativas desmesuradas sobre el éxito de taquilla. “¿Tiene presión? Claro. Pero no es el riesgo que todos creen. La idea de que tiene que ganar 700 millones para ser exitoso es un disparate total”, afirmó.

El reboot no solo busca conquistar al público con una historia emotiva, sino también sentar las bases de un nuevo universo compartido que continuará con títulos como "Supergirl: Woman of Tomorrow" y " The Brave and the Bold".

El mensaje del Superman de Gunn: ser amable

Según detalló Gunn, el mensaje de "Superman" se resignifica a la luz del clima social y político actual en Estados Unidos, en particular por las políticas antiinmigrantes impulsadas por Donald Trump. “ Claro, se va a interpretar de forma distinta en distintas zonas y por distintos grupos políticos. Pero no me importa si alguien se ofende. Es una película sobre la amabilidad, y obviamente habrá idiotas que se sientan atacados solo porque se habla de ser amable, pero que se jodan”, afirmó sin rodeos.

“Estoy contando una historia sobre un hombre que es genuinamente bueno, y eso se siente necesario ahora, porque ha surgido una mezquindad en la cultura, impulsada por figuras públicas que son deliberadamente crueles en internet”, agregó el renombrado director, en clara referencia a líderes políticos de Estados Unidos y el resto del mundo.

“No hago películas para cambiar las cosas, pero si después de verla algunas personas pueden ser un poco más amables, eso me haría feliz”, concluyó Gunn.