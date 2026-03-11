Emilia Mernes dio detalles de su incómoda experiencia durante su viaje en Japón: "Tengo un poco de miedo"

La cantante argentina Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores al mostrar su reacción mientras probaba comida viral durante su viaje por Japón. La artista registró el momento en un video grabado desde Kioto, donde visitó una tienda de conveniencia para degustar distintos productos populares.

El registro se difundió en sus redes sociales durante los últimos días de su recorrido por el país asiático. La experiencia formó parte de un viaje que comparte junto a su pareja, el rapero Duki, y un grupo de amigos.

Durante el video, la artista explicó que decidió ingresar a una tienda de conveniencia para probar algunos de los productos más populares del lugar. “ Me encuentro en la ciudad de Kioto, Japón , y me vine a probar algunas cositas virales a una tienda de conveniencia”, comentó al comenzar la grabación.

Entre los primeros alimentos que eligió apareció el clásico Onigiri de atún con mayonesa, un bocadillo típico de la gastronomía japonesa. También sumó a su selección un sándwich de huevo , uno de frutilla con crema, un yogur popular y diferentes dulces.

Antes de probarlos, enumeró los productos frente a cámara. “ El primer ítem que por supuesto elegiremos es el onigiri de atún y mayonesa . Segundo ítem, sándwich de huevo. Y ya que estamos, el de frutilla, ¿por qué no? Y este de matcha con frutilla también me tienta”, explicó mientras mostraba los paquetes.

Las reacciones de la cantante a cada producto

La primera degustación fue el onigiri, uno de los snacks más representativos de Japón. Tras probarlo, Mernes reaccionó con entusiasmo: “Mi puntaje, sinceramente, es un nueve de diez”.

Luego probó un smoothie de frutas preparado en una máquina automática de la tienda. “Es increíble porque ya trae la fruta congelada y vos la metés en esa máquina y te la hace un jugo. Me encantó”, comentó, y lo calificó con “un ocho de diez”.

Otro de los productos que recibió una valoración muy alta fue el sándwich de huevo. “Es buenazo. Wow. A este me atrevo a darle un diez. Esto es la excelencia”, afirmó durante el video.

La cantante continuó con otros dulces y bebidas que encontró en la tienda. Sobre uno de los postres comentó: “Tiene un olor a masa, a masa cruda. No tiene gusto a nada”. En cambio, el sándwich de frutilla con crema sí logró convencerla: “Está bueno. Sí, está muy bueno”.

Un viaje entre Tokio y Kioto junto a Duki

La experiencia gastronómica forma parte del recorrido que Mernes realiza por Japón junto a Duki y amigos. Durante los últimos días la artista compartió imágenes de paseos por Tokio y diferentes barrios de la capital.