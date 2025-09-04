Emilia Mernes protagonizó un incómodo momento durante su show en México: "Me ofende"

La cantante intentó animar a su público con una coreografía, pero casi nadie respondió; el gesto de Emilia se volvió viral y desató polémica en redes

Emilia Mernes se encuentra viviendo uno de los momentos más exitosos de su trayectoria gracias a la gira mundial de su álbum “.mp3”, que ya dejó huella en escenarios de Europa y distintos países de América Latina. No obstante, durante su visita a México, la cantante pasó por una situación inesperada que rápidamente se volvió tendencia en redes.

En medio de su show junto a Los Ángeles Azules interpretando “Perdonarte, ¿para qué?”, Emilia Mernes invitó a los asistentes a seguir un sencillo movimiento de brazos como parte de la puesta en escena, algo que suele generar euforia en otras presentaciones. Sin embargo, en esta oportunidad la reacción fue distante: gran parte de los presentes no acompañó la propuesta, dejando a la intérprete en un momento de incomodidad sobre el escenario.

“Me ofende”: la frase de Emilia Mernes que encendió el debate Frente a la apatía de los asistentes, Emilia reaccionó con sorpresa y un toque de humor. “No, no, la cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende. 5, 6, 7 y…”, lanzó al micrófono intentando reanimar la energía del lugar.

Lejos de lograr un cambio, la escena se repitió varias veces. Incluso levantó sus lentes con gesto de frustración y volvió a insistir: “Me levantan las manos, por favor, se los pido”. Algunos accedieron de mala gana, mientras que otros permanecieron inmóviles, generando un clima tenso que fue registrado en videos y compartido masivamente en redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Repercusiones en redes y viejas polémicas La reacción dividió opiniones en internet. Mientras algunos usuarios defendieron a la cantante y señalaron la falta de entusiasmo del público, otros relacionaron el episodio con la reciente imitación que Emilia hizo de Ángela Aguilar, hecho que había despertado comentarios polémicos semanas atrás.