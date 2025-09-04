Emilia Mernes protagonizó un incómodo momento durante su show en México: "Me ofende"

Emilia Mernes se encuentra viviendo uno de los momentos más exitosos de su trayectoria gracias a la gira mundial de su álbum “.mp3”, que ya dejó huella en escenarios de Europa y distintos países de América Latina. No obstante, durante su visita a México, la cantante pasó por una situación inesperada que rápidamente se volvió tendencia en redes.
En medio de su show junto a Los Ángeles Azules interpretando “Perdonarte, ¿para qué?”, Emilia Mernes invitó a los asistentes a seguir un sencillo movimiento de brazos como parte de la puesta en escena, algo que suele generar euforia en otras presentaciones. Sin embargo, en esta oportunidad la reacción fue distante: gran parte de los presentes no acompañó la propuesta, dejando a la intérprete en un momento de incomodidad sobre el escenario.
“Me ofende”: la frase de Emilia Mernes que encendió el debate
Frente a la apatía de los asistentes, Emilia reaccionó con sorpresa y un toque de humor. “No, no, la cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende. 5, 6, 7 y…”, lanzó al micrófono intentando reanimar la energía del lugar.
Lejos de lograr un cambio, la escena se repitió varias veces. Incluso levantó sus lentes con gesto de frustración y volvió a insistir: “Me levantan las manos, por favor, se los pido”. Algunos accedieron de mala gana, mientras que otros permanecieron inmóviles, generando un clima tenso que fue registrado en videos y compartido masivamente en redes sociales.
Repercusiones en redes y viejas polémicas
La reacción dividió opiniones en internet. Mientras algunos usuarios defendieron a la cantante y señalaron la falta de entusiasmo del público, otros relacionaron el episodio con la reciente imitación que Emilia hizo de Ángela Aguilar, hecho que había despertado comentarios polémicos semanas atrás.
Las críticas no tardaron en aparecer, algunos sostuvieron que la actitud distante de los presentes estaba relacionada con aquella burla, e incluso surgieron mensajes más duros que recordaban las tensiones históricas entre argentinos y mexicanos. Aun así, también aparecieron defensas hacia Emilia, subrayando que su propuesta formaba parte del espectáculo y que cualquier figura busca reciprocidad y energía en quienes la siguen.
Pese a lo sucedido, la cantante ignoró el momento y siguió con el espectáculo mostrando seguridad y buen humor. Su tour “.mp3” continúa atrayendo multitudes y la consolida como una de las grandes exponentes del pop latino. Lo vivido en México quedará como un recuerdo curioso dentro de una trayectoria que sigue en ascenso, además de ser una prueba de que cada audiencia responde de manera diferente a lo que ocurre en el escenario.