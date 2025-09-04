Los recitales que harán vibrar septiembre: cuándo, dónde y qué esperar de cada show

Llega septiembre con muchos recitales que tendrán lugar en distintas partes del país para que puedas disfrutar de noches espectaculares, y además viajar en bus cómodo y seguro. Se trata de una amplia oferta cultural que va desde cantantes solistas hasta reconocidos grupos musicales.

El domingo 7 de septiembre, el Auditorio Ángel Bustelo promete ser una auténtica fiesta popular con Los Auténticos Decadentes repasando uno de sus discos más queridos: Mi vida loca. La banda promete un show único para todos los argentinos.

Las entradas están disponibles a través de Tuentrada.com , con beneficios especiales para clientes Visa Banco Galicia , quienes podrán acceder a 6 cuotas sin interés.

El ícono del pop a nivel mundial llega a la Argentina con The Lifetimes Tour, una producción que combina los hits de la artista y un espectáculo difícil de olvidar. Se presentará el 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial del Movistar Arena o en las boleterías del estadio en Humboldt 450, Villa Crespo.

Jesse & Joy regresan con uno de los shows más románticos del año

Juanes y Jesse & Joy, los grandes ganadores de los Grammy El recital se llevará a cabo en el Arena Maipú Stadium.

El dúo mexicano visitará Mendoza el 9 de septiembre para presentar El Despecho Tour. Se llevará a cabo en el Arena Maipú Stadium y promete ser un show inolvidable, donde los fanáticos podrán disfrutar de las canciones más icónicas como “Dueles”, “Me soltaste” y “Corre”.

Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar.

Skay Beilinson, el regreso del mítico guitarrista

Skay Beilinson vuelve a Mendoza con Los Fakires.webp Skay vuelve a Mendoza con Los Fakires.

El 13 de septiembre se presenta junto a Los Fakires en el Auditorio Ángel Bustelo. Referente del rock argentino y leyenda de Los Redondos, Skay Beilinson se reencontrará con su público mendocino en un show que revive la mística de Los Redondos.

Las entradas estarán disponibles en Tuentrada.com, Moicano Rockería (Ciudad de Mendoza) y Rivadavia Rock (CABA).

Airbag dice presente en Luján de Cuyo

Airbag.jpg Airbag llega a Mendoza con su show más ambicioso. Mazza PH

Los hermanos Sardelli siguen consolidándose como uno de los grandes fenómenos del rock argentino actual. Tras agotar River y múltiples estadios en Córdoba, el 27 de septiembre desembarcan en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo. Un show eléctrico y potente que ratifica el gran momento de la banda.

Las entradas se pueden adquirir en Tuentrada.com y Moicano Rockería (Ciudad).

Viajá en bus a toda la Argentina con Andesmar

Buscá tu banda favorita, elegí el destino y comprá tus pasajes en Andesmar. Y hay más. Pagá tus pasajes en cuotas sin interés con esta importante financiación:

Banco Galicia: hasta 9 cuotas sin interés.

hasta 9 cuotas sin interés. Tarjeta Naranja: 6 cuotas sin interés + 10% off.

6 cuotas sin interés + 10% off. Banco Nación: 3 cuotas sin interés + 10% off.

3 cuotas sin interés + 10% off. Banco Macro: hasta 9 cuotas sin interés.

hasta 9 cuotas sin interés. Banco Provincia: 4 cuotas sin interés.

Banco Patagonia: 3 y 6 cuotas sin interés.