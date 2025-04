Conocé cuáles son los mejores recitales para viajar en mayo en Argentina y Chile

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Simple Minds dejó una huella imborrable en la historia de la música. Su éxito mundial incluye más de 60 millones de discos vendidos y tres álbumes que alcanzaron el número uno en el Reino Unido: Sparkle in the Rain, Once Upon a Time y Street Fighting Years. Además, su álbum en vivo Live in the City of Light y la compilación Glittering Prize también lideraron las listas.