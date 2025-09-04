4 de septiembre de 2025 - 22:11

Gastón Soffritti reveló que tuvo graves ataques de pánico durante su mejor momento actoral: "Hacía todo mal"

El actor reflexionó sobre las cargas emocionales que tuvo a lo largo de su carrera, la cuál inició desde muy temprana edad.

Gastón Soffritti confió que no podía dormir durante las grabaciones de Patito Feo
Gastón Soffritti confió que no podía dormir durante las grabaciones de "Patito Feo"

Por Redacción Espectáculos

Gastón Soffritti, actor con una carrera iniciada en la infancia, contó públicamente que sufrió ataques de pánico durante la grabación de Graduados en 2012, en uno de los momentos más exitosos de su trayectoria. Relató episodios de desorientación y miedo intenso, que lo llevaron a iniciar terapias y alternativas para recuperar el equilibrio.

Los duros momentos que vivió Gastón Soffritti

El actor describió con crudeza el contraste entre la fama y el sufrimiento interno: “Mientras grababa Graduados tuve ataques de pánico. Esas cosas pasan cuando mejor te está yendo, no cuando peor. Cuando estás arriba es difícil de manejar, porque el éxito es algo muy efímero”. Recordó un episodio en el que se desorientó cerca de su casa: “Me perdí a 20 cuadras de mi casa, tuve un ataque de pánico y no sabía dónde estaba”. Ese momento, explicó, fue determinante para aceptar que necesitaba ayuda profesional.

Soffritti remarcó que la salida no fue instantánea: “Para poder salir de eso hice mucha terapia, alternativas y tradicionales, como también laburar la cabeza”. Valoró la importancia del acompañamiento psicológico y pidió desterrar los prejuicios: “Es fundamental que se hable de esto. En algún momento estábamos considerados locos los que nos pasaban esas cosas. Esta semana salió un estudio que dice que uno de cada siete personas tiene problemas con la salud mental, no es joda”.

Su reflexión sobre la actuación

También reflexionó sobre la presión que enfrentan quienes trabajan desde chicos y señaló la necesidad de apoyo en ámbitos laborales y educativos: “En la mayoría de los lugares en los que laburás siempre hay presiones incontrolables y no hay un psicólogo en todos lados, más cuando sos chico. Es fundamental que se empiece a tratar esto en serio”.

Sus declaraciones no resultan aisladas. Años atrás, en diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae, ya había relatado que atravesó “un proceso medio oscuro donde la pasé bastante mal y no terminaba de reconocerme”. En esa oportunidad recordó cómo la ansiedad lo hacía sentir al límite: “Yo estaba muy pasado de rosca por la cantidad de horas de trabajo. De lunes a viernes grababa mil horas, me iba el fin de semana a laburar, hacía boliches en el Interior, viajaba, dormía mal, comía mal. Hacía todo mal, básicamente”.

