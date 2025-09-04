4 de septiembre de 2025 - 21:19

Sigue siendo número 1: Homo Argentum lidera la taquilla nacional y llegará a servicios de streaming

La película protagonizada por Guillermo Francella se ha consolidado como uno de los éxitos de 2025. También se estrenará en varios países de Latinoamérica.

Es oficial, Homo Argentum llega a una plataforma de streaming.

Es oficial, "Homo Argentum" llega a una plataforma de streaming.

Homo Argentum, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, sigue dominando la taquilla argentina y alcanzará el millón y medio de entradas vendidas este fin de semana. Pese a una baja del 47% en su tercera semana, mantiene un liderazgo cómodo en la taquilla local y se prepara para llegar a Disney+.

Su performance en la taquilla nacional

De acuerdo con cifras de Ultracine, hasta el 3 de septiembre Homo Argentum acumulaba 1.442.474 tickets vendidos en 21 días, de los cuales 259.348 correspondieron a la última semana. Aun con el descenso en la convocatoria, se llevó el 55% del total de espectadores de la cartelera local, imponiéndose ampliamente sobre medio centenar de títulos en exhibición.

Esa performance la colocó ya en el cuarto lugar de lo más visto del año en cines argentinos y, de mantenerse la tendencia, en pocos días alcanzará el tercer puesto, ocupado por Jurassic World: Renace.

Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en Homo Argentum y sorprendió

El liderazgo de la película argentina resulta aún más notorio si se observa que, en su tercera semana, llevó más público que todas las demás películas juntas. Sin embargo, enfrenta ahora un desafío con el estreno de El Conjuro 4, cierre de una saga de terror históricamente exitosa en el país, cuyos capítulos anteriores superaron el millón de espectadores.

El comportamiento de la audiencia será clave para confirmar si Homo Argentum logra sostener la tendencia de los grandes éxitos nacionales, que suelen estabilizar o incluso aumentar su concurrencia después de la tercera semana.

El impacto del film no se limita al mercado local. Ya se estrenó en Chile y Uruguay, y continuará su recorrido por Paraguay (4 de septiembre), Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre).

Su estreno en los servicios de streaming

El éxito en cines también condicionó la estrategia de Disney. A diferencia de otros títulos que pasan rápidamente al streaming, la compañía decidió posponer la llegada del film a su plataforma.

- Homo Argentum recién desembarcará en Disney+ el 19 de diciembre, a fin de maximizar su recorrido en salas y mantener su carácter de evento cinematográfico.

