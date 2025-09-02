2 de septiembre de 2025 - 11:06

Es oficial: cuándo y dónde se estrena "Homo Argentum" en streaming

La película de Guillermo Francella, que cuenta con 16 cortos sobre cómo son los argentinos, se estrena muy pronto tras pasar por los cines.

Es oficial, Homo Argentum llega a una plataforma de streaming.

Es oficial, "Homo Argentum" llega a una plataforma de streaming.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Homo Argentum, un reflejo de la sociedad argentina

La originalidad de la película de Guillermo Francella radica en su formato. Son dieciséis relatos independientes que varían entre uno y doce minutos. En cada uno de ellos, el actor encarna a un personaje diferente, lo que implica un proceso de transformación radical.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

Francella reconoció que el reto fue “brutal” y que cada papel demandó un intenso trabajo de caracterización, con horas de maquillaje y la necesidad de reinventar no solo su aspecto, sino también su manera de pensar y moverse.

Los perfiles que interpreta abarcan desde un prestigioso director de cine internacional hasta un vendedor ambulante de dólares en la calle Florida, además de un padre de familia de clase media, un cura villero y el presidente.

El escándalo de "Homo Argentum" detrás del éxito

En redes sociales surgieron versiones que señalaban que la película de Guillermo Francella contó con aportes del Estado, algo que los libertarios y el propio Javier Milei expresaron desacuerdo en otras propuestas, pero aquí evitaron las quejas.

La producción de "Homo Argentum" sí obtuvo apoyo económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el programa BA Producción Internacional. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, confirmó el subsidio y remarcó que el proyecto generó más de mil puestos de trabajo y una inversión privada superior a 1.200 millones de pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1957953904756338878&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con la edición del Boletín Oficial porteño del 4 de diciembre de 2025, la productora Pampa Films S.A., responsable del largometraje, presentó la rendición de gastos por un monto de $150 millones.

¿Cuándo se podrá ver "Homo Argentum" en Disney+?

“Homo Argentum” estará disponible en Disney+ a partir del 19 de diciembre. Quienes no pudieron verla en salas de cine tendrán la oportunidad de disfrutarla desde casa y revivir una de las producciones nacionales más comentadas del año.

