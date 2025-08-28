28 de agosto de 2025 - 15:17

El Vivero Musical de la UNCuyo y el Violetta Club se unen para un concierto dedicado a Vivaldi

Las agrupaciones ofrecerán una verdadera fiesta barroca este domingo, en la Nave UNCuyo. Los detalles del concierto.

image
Por Andrés Aguilera

El Vivero Musical continúa con su misión de acercar la música orquestal a la comunidad a través de distintos programas y ciclos. Dentro de esa propuesta se encuentra su programa de articulación, que busca generar encuentros con músicos, ensambles e instituciones para ofrecer al público experiencias artísticas diversas.

Leé además

en un nuevo aniversario de nacimiento de marciano cantero, proponen escuchar musica mendocina para celebrarlo

En un nuevo aniversario de nacimiento de Marciano Cantero, proponen escuchar música mendocina para celebrarlo

Por Redacción
 Gladys la Bomba Tucumana contó cómo fueron los últimos días de su novio.

Una nueva muerte en la música tropical argentina: el duro momento de Gladys "La Bomba" Tucumana

Por Redacción Espectáculos

En el marco de esta iniciativa, la agrupación se unirá al colectivo Violetta Club, integrado por intérpretes especializados en repertorio preclásico, con especial foco en la música europea y americana de los siglos XVII y XVIII.

Su sello distintivo es la interpretación con réplicas de instrumentos de época, como viola da gamba, laúd y clavecín, lo que aporta una sonoridad auténtica.

image

El programa del concierto

El concierto tendrá un repertorio íntegramente dedicado a Antonio Vivaldi e incluirá obras como el "Concerto alla rustica", "Salve Regina" —con la soprano Griselda López Zalba como solista—, el "Concierto en re menor para dos violines y orquesta", que contará con las interpretaciones de Sebastián Alcaraz y Magdalena Scattolini, y fragmentos de la ópera "Motezuma", entre ellos las arias "Dal timor, dallo spavento" y "Brilleran per noi più belle, più pietose quelle stelle".

La presentación será a las 20.30, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo. La entrada será gratuita y podrá retirarse en la boletería de la Nave (Maza 250, Ciudad).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tristeza en la musica argentina: fallecio raul barboza, leyenda del chamame

Tristeza en la música argentina: falleció Raúl Barboza, leyenda del chamamé

Por Andrés Aguilera
concierto solidario en godoy cruz: italia y argentina se encuentran en la musica

Concierto solidario en Godoy Cruz: Italia y Argentina se encuentran en la música

Por Andrés Aguilera
Municipalidad de Maipú se consagró campeón del torneo Apertura de la Liga de Honor femenina de handball.

Municipalidad de Maipú gritó campeón en una final electrizante del Apertura femenino de handball

Por Redacción Deportes
El artista Gustavo Cabral (Ciruelo) estuvo en Mendoza y brindó una charla en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Ciruelo con Los Andes: "Del Malba me llamaron y me pidieron disculpas"

Por Fernando G. Toledo