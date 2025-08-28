El Vivero Musical de la UNCuyo y el Violetta Club se unen para un concierto dedicado a Vivaldi

Las agrupaciones ofrecerán una verdadera fiesta barroca este domingo, en la Nave UNCuyo. Los detalles del concierto.

El Vivero Musical continúa con su misión de acercar la música orquestal a la comunidad a través de distintos programas y ciclos. Dentro de esa propuesta se encuentra su programa de articulación, que busca generar encuentros con músicos, ensambles e instituciones para ofrecer al público experiencias artísticas diversas.

En el marco de esta iniciativa, la agrupación se unirá al colectivo Violetta Club, integrado por intérpretes especializados en repertorio preclásico, con especial foco en la música europea y americana de los siglos XVII y XVIII.

Su sello distintivo es la interpretación con réplicas de instrumentos de época, como viola da gamba, laúd y clavecín, lo que aporta una sonoridad auténtica.

El programa del concierto El concierto tendrá un repertorio íntegramente dedicado a Antonio Vivaldi e incluirá obras como el "Concerto alla rustica", "Salve Regina" —con la soprano Griselda López Zalba como solista—, el "Concierto en re menor para dos violines y orquesta", que contará con las interpretaciones de Sebastián Alcaraz y Magdalena Scattolini, y fragmentos de la ópera "Motezuma", entre ellos las arias "Dal timor, dallo spavento" y "Brilleran per noi più belle, più pietose quelle stelle".