En un nuevo aniversario de nacimiento de Marciano Cantero, proponen escuchar música mendocina para celebrarlo

Con el fin de celebrar el cumpleaños de Marciano Cantero, desde Cultura de Mendoza proponen escuchar a nuestros artistas durante todo este día. Es que este lunes 25 de agosto se conmemora el cumpleaños de Marciano Cantero, emblemático músico mendocino e integrante de Los Enanitos Verdes. Su legado trasciende fronteras y su música sigue inspirando a generaciones.

En este contexto, desde la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza, se propone una iniciativa para celebrar y difundir la riqueza de la música producida en Mendoza.

"Por tal motivo, se invita formalmente a todos los medios de comunicación electrónicos de la provincia de Mendoza (radios, canales de televisión, plataformas de streaming y demás) a difundir ese día, en algún momento de sus programaciones, canciones creadas por artistas mendocinos", difundieron en gacetilla de prensa desde esa área.

Incluso se invita al público en general a usar canciones hechas en Mendoza para sus historias de Instagram y las diferentes redes sociales. Así, además de homenajear a Cantero y su invaluable contribución a la cultura musical, se puede promover y difundir la música producida por artistas mendocinos de cualquier género para brindarles una mayor visibilidad.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para celebrar nuestra cultura, homenajear a uno de nuestros grandes referentes y darles más difusión a los talentosos artistas mendocinos.

Un músico inmortal

Horacio Eduardo Cantero Hernández nació en Mendoza el 25 de agosto de 1960. Más conocido con el apodo “Marciano”, Cantero fue un músico, cantante y compositor argentino, reconocido por haber sido el líder, vocalista y bajista de la banda de rock Enanitos Verdes.

Los Enanitos Verdes se formaron en 1979 con Cantero en voz y bajo, Felipe Staiti en guitarra y Daniel Piccolo en batería. A mediados de la década del 80, la banda se convirtió en la expresión mendocina, tras cosechar éxitos en México, Estados Unidos y América Latina. “La muralla verde”, “Tus viejas cartas”, “Simulacro de tensión”, “Por el resto”, “Te vi en un tren” y “Guitarras blancas” fueron algunos de los temas compuestos en aquella década dorada para el grupo, que luego trascendieron la barrera del tiempo y perduran hasta la actualidad.

Cantero falleció el 8 de septiembre de 2022, a los 62 años, a causa de una insuficiencia renal, en nuestra provincia.