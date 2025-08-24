Anamá Ferreira persiguió a un ladrón y recuperó una cartera: "Todo por una Chanel"

La exmodelo presenció el robo a su amiga y, sin dudarlo, persiguió al ladrón. “No hay que hacerlo, pero no me arrepiento”, manifestó al respecto.

Anamá Ferreira fue testigo de un hecho delictivo el sábado por la noche, mientras se dirigía a un evento. Según comentó, logró reducir a un delincuente para así recuperar las pertenencias de su amiga. “No hay que hacerlo, en el momento no lo pensé”, aseguró.

En una entrevista con Radio Splendid AM990, Ferreira contó que se dirigía a un show cuando un hombre le arrebató la cartera a su amiga. Lejos de quedarse paralizada, corrió al ladrón y, con la ayuda de tres hombres que trabajaban como repartidores, logró recuperar el elemento sustraído.

“Todo por una Chanel”, señaló entre risas. Y agregó: “El hecho sucedió cerca de las 21. El tipo se la arrancó y yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Me ayudaron los chicos que hacen delivery”.

Con ayuda de 3 hombres que trabajaban de delivery en la zona anama capturo al delincuente y pudo recuperar sus pertenencias pic.twitter.com/PJb9QrXEJq — Nahuel Saa (@LaCritiok) August 24, 2025 Más allá de recuperar la cartera, Anamá advirtió sobre los riesgos de actuar de esa manera frente a un hecho de inseguridad. “No hay que hacer lo que yo hice. No sabés si la persona tiene un arma o un cuchillo. En mi caso éramos cuatro personas. Llamamos a la policía, pero no vinieron, así que lo soltamos”, relató.