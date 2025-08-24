Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y figura emblemática del teatro estadounidense

Tenía 96 años. Tuvo una extensa carrera en Broadway y su carrera actoral la comenzó a los 60.

El actor neoyorquino Jerry Adler, recordado por su papel como Hesh Rabkin en la serie Los Soprano, murió el sábado a los 96 años, según confirmó su familia. La noticia generó homenajes en la industria del cine, la televisión y el teatro, donde dejó una huella inconfundible.

Nacido en Brooklyn en 1929, Adler fue una figura central de Broadway durante décadas, mucho antes de iniciar su carrera actoral a los 60 años. Tras formarse en la Universidad de Syracuse, trabajó como asistente y jefe de escenario en producciones emblemáticas como My Fair Lady y Gentlemen Prefer Blondes. A lo largo de los años colaboró con artistas de la talla de Arthur Miller, Marlene Dietrich, Orson Welles, Angela Lansbury y Zero Mostel, convirtiéndose en un referente del detrás de escena teatral.

Su ingreso a la actuación ocurrió recién en 1991, en la serie Brooklyn Bridge. Dos años más tarde debutó en cine con Manhattan Murder Mystery, de Woody Allen. Sin embargo, el reconocimiento masivo llegó con Los Soprano (1999-2007), donde interpretó a Hesh Rabkin, consejero y amigo cercano de Tony Soprano (James Gandolfini). Más tarde brilló en The Good Wife y The Good Fight, donde su personaje Howard Lyman se ganó un lugar fijo gracias a su carisma y humor.

Jerry Adler Jerry Adler en la serie Los Soprano. Adler también participó en títulos como Mad About You, Northern Exposure, Transparent y Broad City. En el cine, integró repartos de películas como In Her Shoes (2005), Synecdoche, New York (2008) y A Most Violent Year (2014). Su último trabajo televisivo fue en 2019, en la octava temporada de Mad About You.

Casado desde 1994 con la psicóloga Joan Laxman, Adler vivió en Nueva York hasta sus últimos días. En una entrevista de 2017, resumió con ironía su insólita trayectoria: “Pasaste tu vida detrás del escenario. Nadie sabía quién eras o conocía tu nombre. Luego actúas en televisión y te conviertes en una celebridad. Es extraño”.

