24 de agosto de 2025 - 10:54

María Julia Oliván regresó al aire tras 17 operaciones: "Me prendí fuego, básicamente"

La periodista sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo tras la explosión de una estufa a bioetanol. En su vuelta a los medios, relató su proceso de recuperación y rescató algo positivo.

María Julia Oliván relató su trágico accidente.

María Julia Oliván relató su trágico accidente.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo

Por Redacción Espectáculos
la fundacion pianoforte dara un concierto con bandas sonoras y presentara una orquesta escuela sin precedentes

La Fundación Pianoforte dará un concierto con bandas sonoras y presentará una orquesta escuela sin precedentes

Por Daniel Arias Fuenzalida

En su vuelta a las cámaras, no solo agradeció el apoyo recibido sino que también mostró por primera vez las imágenes del artefacto que provocó el indencio: una chimenea a bioetanol. “Me prendí fuego, basicamente. Esa es la estufa y la vamos a sacar a la miercole”, relató mientras enseñaba los daños.

Proceso de recuperación: cómo ocurrió el accidente

La periodista recordó que todo ocurrió cuando intentaba recargar la estufa. “Estaba muy cansada, hacía mucho frío, y empecé a tirarle bioetanol a la estufa. Cuando me prendo fuego, el bidón explota en mi pierna. Ahí es donde tengo más cortaduras”, contó, mientras enseñaba las marcas en su mano derecha.

Recordó con crudeza cómo llegó al Hospital Alemán en estado crítico: “Caí en terapia intensiva. Me sentía quemada, con dolor, miedo. Cuando tomé conciencia, me saqué la ropa rápido para aliviarme, pero después vino el frío, el ardor constante y el miedo a no salir”.

Amor por su familia y agradecimiento a los médicos

En ese camino, resaltó el rol de su familia, en especial de su marido y de su madre de 82 años. “Me daba mucha lásmita verla llorar. Mi mamá volvió a maternar. Yo estaba tan emocionada, hacía un montón que no la veía a mi mamá siendo mamá”, expresó conmovida.

Lejos de quedarse solo con el trauma, Oliván eligió rescatar lo positivo de la experiencia: “Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo”.

También dedicó un momento especial al personal de enferemería, a quienes califcó como “una historia aparte” por la dedicación y contención que le brindaron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así es la casa en Madrid de Valentina Zenere.

Así es la casa de Valentina Zenere en Madrid: mimalista y con mucho blanco

Por Agustín Zamora
Susana Giménez no estaría de acuerdo con la nueva relación de su nieta.

Susana Giménez no quiere saber nada del nuevo novio de su nieta, Lucía Celasco: los detalles

Por Agustín Zamora
Se supo el motivo por el que Wanda Nara dejó plantado a Marley.

Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de Por el mundo

Por Agustín Zamora
Lali Espósito anunció el lanzamiento de su nuevo disco.

Un crossover que nadie vio venir: Lali sorprendió a todos en el show de Bersuit Vergarabat

Por Redacción Espectáculos