María Julia Oliván regresó al aire tras 17 operaciones: "Me prendí fuego, básicamente"

A dos meses de su accidente doméstico que casi termina en tragedia , la periodista María Julia Oliván regresó a la conducción de Border Periodismo. Con gran emoción, compartió cómo atravesó las semanas más difíciles de su vida, tras sufrir quemaduras en el 25% de su cuerpo y someterse a 17 operaciones .

En su vuelta a las cámaras, no solo agradeció el apoyo recibido sino que también mostró por primera vez las imágenes del artefacto que provocó el indencio: una chimenea a bioetanol. “Me prendí fuego, basicamente. Esa es la estufa y la vamos a sacar a la miercole” , relató mientras enseñaba los daños.

La periodista recordó que todo ocurrió cuando intentaba recargar la estufa. “Estaba muy cansada, hacía mucho frío, y empecé a tirarle bioetanol a la estufa. Cuando me prendo fuego, el bidón explota en mi pierna. Ahí es donde tengo más cortaduras” , contó, mientras enseñaba las marcas en su mano derecha.

Oliván relató que el fuego fue tan intenso que incluso derritió la tapa del aire acondicionado de la habitación. Desde entonces, comenzó un largo proceso de recuperación que la mantuvo postrada en la cama durante dos meses. “La semana pasada recién me pude levantar” , contó.

Recordó con crudeza cómo llegó al Hospital Alemán en estado crítico: “Caí en terapia intensiva. Me sentía quemada, con dolor, miedo. Cuando tomé conciencia, me saqué la ropa rápido para aliviarme, pero después vino el frío, el ardor constante y el miedo a no salir” .

Amor por su familia y agradecimiento a los médicos

En ese camino, resaltó el rol de su familia, en especial de su marido y de su madre de 82 años. “Me daba mucha lásmita verla llorar. Mi mamá volvió a maternar. Yo estaba tan emocionada, hacía un montón que no la veía a mi mamá siendo mamá”, expresó conmovida.

Lejos de quedarse solo con el trauma, Oliván eligió rescatar lo positivo de la experiencia: “Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo”.

También dedicó un momento especial al personal de enferemería, a quienes califcó como “una historia aparte” por la dedicación y contención que le brindaron.