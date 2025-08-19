Salió de un recital, pidió un Uber y se sorprendió al notar que el conductor era un reconocido actor

Una usuaria relató un insólito episodio que vivió junto a un amigo luego de asistir a un evento . “Con mi amigo nos pedimos un Uber” , comenzó diciendo la joven en X, pero de pronto el viaje se transformó en una experiencia digna de contar.

“Nos viene a buscar una camioneta topísima. El chofer nos saluda, yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido… mi radar cholula no falló: era él ”, posteó. Se trataba de Rafael Ferro .

De acuerdo a su relato, el actor se mostró amable en todo momento. “ Fue un copado, re atento . Me acuerdo que nos había preguntado si queríamos escuchar algún tipo de música en especial. Estaba escuchando música clásica”, aseguró.

Y sumó que en ese instante pensó que estaba siendo parte de una cámara oculta: “ Yo por dentro dije ‘chau, ¿qué clase de joda es esta? Videomatch un poroto’ . ¿Cómo semejante actor va a estar trabajando de Uber ? Estamos todos locos”.

Todo quedó claro cuando llegó el momento de pagar. Al respecto, la usuario contó: “Le transferimos lo del viaje y nos dio el alias. Ahí terminé de confirmar que era él al 100% porque posta pensé que era un chiste”.

Luego la historia tomó relevancia cuando la joven se enteró de que el actor había atravesado un problema económico. “Quedé de cara”, escribió, aunque señaló que le alegraba saber que seguía vigente en la actuación: “Feliz por Rafael, gran actor y chofer”.

Rafael Ferro: "Taxi driver porteño"

Rafael Ferro contó en una entrevista cómo llegó a manejar para la aplicación. “En un momento estaba sin laburo, la guita cayendo y dije ‘tengo que salir a probarme a ver si puedo laburar de otra cosa’. Salí a la calle a laburar de otra cosa y me anoté en Uber”, afirmó el actor, que estuvo siete meses sin trabajo.

En diálogo con con Fabián Casas, en el programa de streaming Picnic Extraterrestre, Ferro recordó las reacciones de los pasajeros: “La obviedad de ‘¿vos no sos…?’. Y yo les decía para zafar que estaba estudiando un personaje, un taxi driver porteño”.

Embed Rafael Ferro es uno de los actores que integran el elenco de "Quebranto", la nueva serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel.



Y agregó: “Después me empecé a re copar. Un domingo a la noche llovía, yo no estaba con los pibes y era el día ideal para ver una peli… pero yo salía con el Uber, era un ansiolítico. Salía a manejar”.

“Era más por salir a hacer algo que por la plata. Después me empecé a copar, a enviciar, de salir por la calle. Tiene algo muy potente salir a la noche”, explicó. Además, el actor aclaró que la experiencia le sirvió para sobrellevar el tiempo libre y cuidar su salud mental.

Sin embargo, el giro inesperado llegó mientras hacía un viaje de Retiro a Aeroparque. “Estaba haciendo un (viaje) en el Uber y me llegó la noticia. Tuve esa suerte. Estaba por dejar al pasajero en Aeroparque y me dicen ‘che, te quieren a vos’. Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera”, manifestó sobre su convocatoria para la película Quebranto, donde comparte elenco con Tini Stoessel.