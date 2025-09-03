El Plan de la Mariposa dará un show este jueves: la "Correntada" de rock pasa por Mendoza

El Plan de la Mariposa está en su mejor momento. Después de anunciar su primer show en un estadio propio (el próximo 11 de octubre en el Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors), la banda de Necochea se subió a una gira que no conoce fronteras y que la tiene recorriendo escenarios de América y Europa.

En Mendoza la parada será este jueves 4 de septiembre a las 22 en el Arena Maipú (Civit y Maza, Maipú). Las entradas ya están disponibles en Ticketek.com.ar y en boletería.

"Para nosotros es un lindo paso, un desafío interesante", dijo el vocalista Sebastián Andersen a El Litoral, sobre el Argentinos Juniors que tienen en agenda. "Los desafíos nos ayudan a ponernos las pilas y dar lo mejor de nosotros: hacer reuniones, pensar cosas, juntarnos con otras personas que saben cómo hacerlo y aprender. Es una buena oportunidad para poder dar. Tenemos muchas ganas, realmente es un paso importante, lindo, y me parece que nos hace bien. Siempre nos hizo bien ponernos objetivos así".

La formación la completan sus hermanos Valentín (guitarra y voz), Santiago (violín y guitarra), Camila (voz) y Máximo Andersen (teclados y acordeón), junto a Andrés Nör (bajo) y Julián Ropero (batería).

Lo que va de 2025, ya se siente como un año histórico para este nutrido grupo: arrancaron en Cosquín Rock y Quilmes Rock, reventaron dos funciones en Punta Ballena (Uruguay), coparon el Anfiteatro de Rosario y giraron por Europa, en un trip que los llevó por España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca. También pasaron por Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Medellín, con una respuesta explosiva en cada ciudad. La agenda no da respiro y la sensación es que cada show funciona sirve para acrecentar el fervor de su público por las canciones de la banda.

La ruta de agosto en adelante los devuelve al país, con fechas en Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan, Rosario, Patagonia y más de veinte ciudades, además de Montevideo. Un itinerario que reafirma el alcance que construyeron después de más de una década de trabajo sostenido.

Embed - El Plan de la Mariposa - El Riesgo (vivo en Buenos Aires)

Sobre la banda y el último disco

El Plan de la Mariposa se formó en Necochea, perla de la Costa Atlántica argentina, y en poco más de diez años se convirtió en una de las bandas de rock alternativo más sólidas del circuito. Con seis discos de estudio y cuatro en vivo, se lucieron en escenarios clave: dos Obras en 2022 (agotados), dos Luna Park en 2023 (también sold out) y un Movistar Arena agotado en 2024 con "Correntada", su último álbum.

"Fue un proceso lindo: nos gusta mucho hacer discos, es un viaje que nos compromete, que nos pone en foco para tratar de hacer el trabajo lo mejor que podamos", dijo Andersen en la mencionada entrevista, sobre este último material. "Hicimos todas las canciones en ese tiempo: no son canciones que traíamos arrastrando de antes, y en los últimos dos años le metimos a pleno para terminar de pulirlas y acomodarlas, y dejarlas lo más lindas que podamos".

Siguiendo ese método intimista y colaborativo que caracteriza a muchas bandas del circuito alternativo, la producción de este disco la definieron así: "Hicimos todos los arreglos y la producción; eso también lo compartimos con otras personas como Edu Schmidt, que es un amigo, que le fuimos mostrando lo que hacíamos. También con Brian Taylor, que nos ayudó con el tema 'Cuchillos y escudos'. Abriéndolo, mostrándoselo a otros músicos, y después haciendo nosotros la versión final, la terminación".

"Estamos contentos con cómo quedó: es un disco que queremos mucho y ahora lo estamos tocando a pleno. Porque también hay que defender las canciones: nos gusta esa idea de que, ya que sacamos un disco, ponerle todo para que las canciones las podamos tocar en vivo, escuchar y compartir", explicó sobre "Correntada", un sacudón de aire musical que ahora pasa por Mendoza.