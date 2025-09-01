1 de septiembre de 2025 - 14:10

Fátima Florez promociona su show en Las Vegas con la presencia de Milei

El presidente viajará a Estados Unidos este miércoles y la productora de la artista lanzó un flayer que anuncia la asistencia del mandatario: "¡Viene Milei!"

Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En medio de la crisis política, el presidente Javier Milei viajará este miércoles a Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas. Además, según confirmó la propia Fátima Florez el mandatario asistirá a su espectáculo en el Hotel Sahara, en la capital mundial del entretenimiento.

El empresario Jorge Elías promocionó el show en Facebook con un flayer que dice “¡Viene Milei!”. Las entradas para las funciones del 5 y 6 de septiembre ya se encuentran disponibles en Ticketmaster, con precios que oscilan entre los 74 y 102 dólares.

El viaje de Milei ocurre a pocos días de las elecciones y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica directamente a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, referente clave de La Libertad Avanza. En el Congreso ya hay pedidos de interpelación, aunque la Justicia aún no la citó formalmente.

La polémica estalló tras la filtración de audios en los que se menciona a Eduardo “Lule” Menem, hombre de confianza en la Secretaría General, como parte de una supuesta trama de retornos vinculada a una droguería. Llamó la atención que, por primera vez, Milei no estará acompañado por Karina en un viaje internacional.

La relación de Milei con Fátima Florez

El presidente ya había acompañado en varias oportunidades a Fátima Flórez a sus shows en Mar del Plata cuando eran pareja. Tras la separación, en abril de 2024, Milei explicó en un comunicado que la ruptura se debía al “arrollador éxito profesional” de la imitadora y a la “compleja tarea” de gobernar, aunque aclaró que mantendrían un vínculo de amistad.

En los últimos meses, Milei estuvo en pareja con Amalia “Yuyito” González, y ahora crecen los rumores de un acercamiento con Fátima.

