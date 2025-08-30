Milei aseguró que el caso $LIBRA quedó cerrado: cuál fue la repercusión desde Estados Unidos

El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei.

La Casa Rosada enfrentó una semana crítica por el escándalo de los audios que denuncian presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad ligadas a Karina Milei, y en ese contexto intentó instalar una buena noticia en redes sociales: que la causa del criptoescándalo $LIBRA había caído en Estados Unidos.

Javier Milei / $LIBRA Javier Milei con el CEO de Kip Protocol, la empresa a cargo de $LIBRA. La versión de Javier Milei El propio Javier Milei compartió esa versión en X, aunque la información resultó falsa. El episodio ocurrió a partir de una resolución de la jueza federal Jennifer Rochon, quien la semana pasada levantó el congelamiento de fondos de billeteras bajo poder de Hayden Davis.

El fallo representó un revés para los demandantes, pero en paralelo ordenó que Davis respondiera a la demanda ampliada por “asociación ilícita” bajo la Ley RICO, equivalente a la ley antimafia argentina, lo que significa que el proceso judicial sigue abierto.

Embed La justicia de eeuu no encontró fundamentos para iniciar una causa por el tema Libra. No hay una estructura mínima o al menos algún tipo de indicio para considerar que hubo una conducta delictiva. Muchos no deberían borrar las barbaridades que escribieron en este tema para… pic.twitter.com/6INFJqhmCO — Ziberial (@ziberiaI) August 30, 2025 La confusión se originó cuando tuiteros oficialistas presentaron el levantamiento de las restricciones como el cierre de la causa. Uno de los primeros en difundir esa lectura fue el economista Nicolás Orchid, quien escribió que “este caso no tiene fundamento”, aunque se trataba de una cita de los abogados de Davis.

El asesor de la criptomoneda $LIBRA dijo que Javier Milei había garantizado "apoyo público" El trader estadounidense visitó a Milei en Casa Rosada a fines de enero | Gentileza Redes sociales Milei compartió ese mensaje junto a la frase “las operetas se van cayendo”. A la difusión se sumaron la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien acusó a los críticos del presidente de “seguir repitiendo mentiras”, y el relator Gabriel Anello, que celebró en redes sociales que “se cayó la opereta de LIBRA”, pese a que la justicia estadounidense nunca desestimó el caso. Medios cercanos al oficialismo, como La Derecha Diario, también titularon de manera confusa, donde adjudicaron a la resolución judicial un cierre definitivo que no ocurrió.