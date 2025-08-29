29 de agosto de 2025 - 22:33

Reunión de emergencia en la Casa Rosada para contener la crisis política por audios de Karina Milei

El oficialismo se reúne para enfrentar el impacto de los audios que involucran a funcionarios clave y temen nuevos videos que podrían agravar la situación.

Casa Rosada

Casa Rosada

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Una reunión de emergencia se desarrolla en estos momentos en la Casa Rosada para abordar la crisis política que se desató tras la difusión de audios comprometedores y la posibilidad de que en las próximas horas aparezcan nuevos videos que involucrarían a funcionarios clave del Gobierno.

Leé además

Adorni sobre los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, estaríamos ante un escándalo sin precedentes

Adorni sobre los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, estaríamos ante un escándalo sin precedentes"

Por Redacción Política
Pese a la promesa presidencial, la denuncia judicial del escándalo de la ANDIS no avanza.

Promesa incumplida de Milei: el Gobierno aún no avanzó en su denuncia contra Diego Spagnuolo

Por Redacción Política

La situación generó máxima preocupación en el oficialismo, que busca contener el impacto político y evitar que las filtraciones escalen.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, la cumbre reúne a integrantes del Gabinete y asesores de confianza, en un intento por coordinar una estrategia de respuesta.

Las versiones sobre el inminente surgimiento de más material aumentan la tensión en Balcarce 50, mientras en el oficialismo reconocen puertas adentro que el escenario podría complicarse aún más en los próximos días.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luis Petri y Javier Milei (X).

En medio del escándalo por presuntas coimas, Milei participará de un acto junto al ministro y candidato Petri

Por Redacción Política
Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

Javier Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

Por Redacción Política
La Justicia investiga pagos de la obra social Osprera a la Droguería Suizo Argentina

Compras millonarias: la Justicia investiga pagos de la obra social Osprera a la Droguería Suizo Argentina

Por Redacción Política
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Difunden audios de Karina Milei en una reunión privada en el medio del escándalo por presuntas coimas

Por Redacción Política