29 de agosto de 2025 - 22:50

Javier Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

Tras tres meses sin salidas, el presidente Milei viajará a EE. UU. y España, donde se reunirá con empresarios y líderes europeos.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei retomará sus salidas al exterior con una visita a los Estados Unidos los días jueves y viernes de la semana próxima, tras lo cual regresará al país para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre y, posteriormente, emprender un viaje a España.

El primero será el próximo jueves, tras haber encabezado, un día antes, el cierre de campaña bonaerense en Moreno; una vez iniciada la veda electoral, partirá hacia la ciudad estadounidense de Los Ángeles y el viernes estará en Las Vegas para mantener encuentros con empresarios en busca de inversiones.

El sábado, el Presidente emprenderá el regreso a Buenos Aires para seguir de cerca el domingo los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses.

En Los Ángeles, Milei asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken, pero no disertará frente a la platea de hombres de negocios sino que mantendrá reuniones por separado.

El viernes, se trasladará a la famosa ciudad de los casinos, en el estado de Nevada, donde mantendrá encuentros con directivos de cadenas hoteleras.

Unos días después, Milei tiene previsto hacer su quinto viaje a España desde que asumió el cargo, y en todos ellos sin reuniones con su par del país ibérico, Pedro Sánchez, con quien mantuvo enfrentamientos por sus diferencias ideológicas.

Al igual que en la mayoría de sus anteriores traslados a Madrid, el líder libertario participará de una actividad con su amigo y titular del partido VOX, Santiago Abascal, en este caso el festival Europa Viva, que se extenderá durante el sábado 13 y domingo 14.

El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre y se espera la presencia de líderes europeos de la derecha como el primer ministro húngaro, Viktor Orban; la premier italiana, Giorgia Meloni y la dirigente francesa Marine Le Pen.

El tercer viaje que tiene previsto Milei para septiembre será a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque aprovechará la estadía para desarrollar otras actividades que estaban por confirmarse como una eventual bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

