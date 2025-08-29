Compras millonarias: la Justicia investiga pagos de la obra social Osprera a la Droguería Suizo Argentina

Osprera, la obra social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina , quedó en la mira de la Justicia por una investigación que se abrió por pagos millonarios en la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina.

Para rastrear la ruta de presuntas coimas en Discapacidad, levantaron el secreto bancario de Spagnuolo y empresarios

Coimas en Discapacidad: Diego Spagnuolo evalúa ser arrepentido y afirmó que el Gobierno le ofreció abogados

Se trata de la misma empresa que está envuelta en el escándalo de las supuestas coimas en medicamentos que adquiría la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , destapada la semana pasada tras la difusión de audios que corresponderían a su ex titular Diego Spagnuolo.

La droguería no es al único punto en común con el caso de Discapacidad, ya que de acuerdo a la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , tendrían nexos con la obra social, dispuesta de una de las cajas más abultadas del país.

La pesquisa sigue las pistas de las casi 200 facturas que se emitieron desde la Suizo Argentina a Osprera por 7.700 millones de pesos y del acuerdo que se firmó poco tiempo después de la intervención, a través del cual se saldó una importante deuda por medicamentos.

Osprera, la segunda obra social más grande del país y con 500.000 afiliados, fue intervenida por el Gobierno y actualmente está en manos de Marcelo Carlos Petroni, un abogado cercado a “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En julio pasado, Osprera también había sido blanco de las críticas por la adjudicación a un socio de Martín Menem, de una licitación también millonaria.

Se trata de la empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, quien es socio del titular de la Cámara baja en la empresa TR Nutrition, dedicada a los suplementos dietarios, y que aparece en la declaración jurada de Martín Menem.

En este caso, la contratación del socio de Menem fue para realizar tareas en los sistemas informáticos en la obra social de los peones rurales.

De acuerdo a documentos oficiales, HTECH Innovation facturó 40.251.879 y 7.733.119 pesos a partir de noviembre de 2024 y, según publicó La Nación, mantiene un contrato de unos $16 millones de pesos mensuales.