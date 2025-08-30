El frente Libertario Demócrata lanzó su campaña con odas a Javier Milei y críticas a Alfredo Cornejo

El frente Libertario Demócrata lanzó oficialmente su campaña este viernes con la presentación de sus candidatos al Congreso para las próximas elecciones del 26 de octubre: Gabriel Sottile y Mariel Maestri. Esta alianza surgió como una alternativa electoral mileísta paralela al frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , ya que tanto el Partido Libertario como el Partido Demócrata se identifican con el presidente Javier Milei pero son férreos críticos del gobernador Alfredo Cornejo .

En el acto llevado adelante en la sede provincial del PD, ubicada en calle Sarmiento de Ciudad, participó la diputada nacional Mercedes Llano , quien forma parte del bloque de LLA en el Congreso pero rechaza el acuerdo con el radicalismo. También estuvieron presentes los presidentes de cada partido: Armando Magistretti (PD) y Catalina Garay (PL)

Allí expusieron el “Manifiesto por la Libertad” , un texto en el que presentaron sus principales propuestas y afirmaron que es un espacio que “ defiende las ideas del Presidente, Javier Milei, y lo hace sin mezquindades , ni pensando en las conveniencias políticas”.

“Creemos en la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como causas de la prosperidad y el bienestar económico”, advierten.

Y explican que por eso mismo son “férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista ”.

“Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador”, sostiene el escrito.

Y completaron: “Desde el frente pretendemos representar a todos los mendocinos de bien. A aquellos profesionales, comerciantes, estudiantes, empresarios, productores y trabajadores que quieren vivir en un país y una provincia próspera y pujante”.

La boleta de candidatos a diputados nacionales estará encabezada entonces por Gabriel Sottile, abogado de 32 años y militante del PD, junto a Mariel Maestri, médica psiquiátrica de 42 años y militante del Partido Libertario.