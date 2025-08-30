El frente Libertario Demócrata lanzó su campaña con odas a Javier Milei y críticas a Alfredo Cornejo

El frente Libertario Demócrata lanzó oficialmente su campaña este viernes con la presentación de sus candidatos al Congreso para las próximas elecciones del 26 de octubre: Gabriel Sottile y Mariel Maestri. Esta alianza surgió como una alternativa electoral mileísta paralela al frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, ya que tanto el Partido Libertario como el Partido Demócratase identifican con el presidente Javier Milei pero son férreos críticos del gobernador Alfredo Cornejo.
En el acto llevado adelante en la sede provincial del PD, ubicada en calle Sarmiento de Ciudad, participó la diputada nacional Mercedes Llano, quien forma parte del bloque de LLA en el Congreso pero rechaza el acuerdo con el radicalismo. También estuvieron presentes los presidentes de cada partido: Armando Magistretti (PD) y Catalina Garay (PL)
Allí expusieron el “Manifiesto por la Libertad”, un texto en el que presentaron sus principales propuestas y afirmaron que es un espacio que “defiende las ideas del Presidente, Javier Milei, y lo hace sin mezquindades, ni pensando en las conveniencias políticas”.
“Creemos en la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como causas de la prosperidad y el bienestar económico”, advierten.
Frente Libertario Demócrata
El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña electoral.
Prensa Frente Libertario Demócrata
Y explican que por eso mismo son “férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista”.
“Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador”, sostiene el escrito.
Y completaron: “Desde el frente pretendemos representar a todos los mendocinos de bien. A aquellos profesionales, comerciantes, estudiantes, empresarios, productores y trabajadores que quieren vivir en un país y una provincia próspera y pujante”.
La boleta de candidatos a diputados nacionales estará encabezada entonces por Gabriel Sottile, abogado de 32 años y militante del PD, junto a Mariel Maestri, médica psiquiátrica de 42 años y militante del Partido Libertario.