30 de agosto de 2025 - 09:29

El frente Libertario Demócrata lanzó su campaña con odas a Javier Milei y críticas a Alfredo Cornejo

El frente Libertario Demócrata presentó a sus candidatos este viernes en la sede provincial del PD. Participó la diputada nacional Mercedes Llano.

El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña electoral.&nbsp;

El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña electoral. 

Foto:

Prensa Partido Demócrata
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El frente Libertario Demócrata lanzó oficialmente su campaña este viernes con la presentación de sus candidatos al Congreso para las próximas elecciones del 26 de octubre: Gabriel Sottile y Mariel Maestri. Esta alianza surgió como una alternativa electoral mileísta paralela al frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, ya que tanto el Partido Libertario como el Partido Demócratase identifican con el presidente Javier Milei pero son férreos críticos del gobernador Alfredo Cornejo.

Leé además

Se eliminaron más de 45 mil puestos de la administración pública nacional, en el marco del plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La "motosierra" de Milei recortó 7,4% del empleo público en julio: en su gestión hay 45 mil puestos menos

Por Redacción Política
Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

Javier Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

Por Redacción Política

En el acto llevado adelante en la sede provincial del PD, ubicada en calle Sarmiento de Ciudad, participó la diputada nacional Mercedes Llano, quien forma parte del bloque de LLA en el Congreso pero rechaza el acuerdo con el radicalismo. También estuvieron presentes los presidentes de cada partido: Armando Magistretti (PD) y Catalina Garay (PL)

Allí expusieron el “Manifiesto por la Libertad”, un texto en el que presentaron sus principales propuestas y afirmaron que es un espacio que “defiende las ideas del Presidente, Javier Milei, y lo hace sin mezquindades, ni pensando en las conveniencias políticas”.

“Creemos en la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como causas de la prosperidad y el bienestar económico”, advierten.

Frente Libertario Demócrata
El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña electoral.

El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña electoral.

Y explican que por eso mismo son “férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista”.

“Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador”, sostiene el escrito.

Y completaron: “Desde el frente pretendemos representar a todos los mendocinos de bien. A aquellos profesionales, comerciantes, estudiantes, empresarios, productores y trabajadores que quieren vivir en un país y una provincia próspera y pujante”.

La boleta de candidatos a diputados nacionales estará encabezada entonces por Gabriel Sottile, abogado de 32 años y militante del PD, junto a Mariel Maestri, médica psiquiátrica de 42 años y militante del Partido Libertario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pese a la promesa presidencial, la denuncia judicial del escándalo de la ANDIS no avanza.

Promesa incumplida de Milei: el Gobierno aún no avanzó en su denuncia contra Diego Spagnuolo

Por Redacción Política
Karina Milei viajó en clase turista de un vuelo comercial.

Karina Milei viajó en clase turista y el presidente destacó el gesto: "La gente ya no come vidrio"

Por Redacción Política
agresion a javier milei en lomas de zamora: que imagenes son verdaderas y cuales falsas

Agresión a Javier Milei en Lomas de Zamora: qué imágenes son verdaderas y cuáles falsas

Por Reverso
Javier Milei volvió a apuntar contra Román Riquelme.

"La chicana de Javier Milei contra Juan román Riquelme: "Al presidente de Boca lo eligió un hincha de River"