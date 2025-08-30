Kicillof apuntó contra Milei: "Es un payaso, no el dueño del circo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, endureció sus críticas contra Javier Milei en medio del escándalo por los audios del ex titular de la ANDIS.

La rivalidad política entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei no da tregua. El gobernador dió su opinión en medio del escándalo por la denuncia a Diego Spagnuolo.

En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción en el área de discapacidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof endureció sus críticas contra el presidente Javier Milei, a quien calificó como “una estafa electoral” y “un payaso”.

“Configuró una estafa electoral”, lanzó Kicillof en declaraciones radiales, al referirse a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó. El mandatario bonaerense insistió en que Milei “no era lo que parecía” y lo definió con una frase que rápidamente escaló en el escenario político: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.

Embed "Milei no es el dueño del circo, es un payaso"



El gobernador de PBA, Axel Kicillof, aseguró que la "eclosión" de la económica y de los "manejos políticos de los Menem" expusieron a Milei como un "empleado que sirve a los intereses económicos y políticos" pic.twitter.com/bbzUmUmB0D — El Destape (@eldestapeweb) August 30, 2025 Kicillof profundizó sus cuestionamientos al Presidente: “Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”, afirmó. También contrastó sus trayectorias y visiones económicas: “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor”.

Respecto a la interna del peronismo y el armado electoral, el gobernador destacó la conformación de una lista de unidad bajo el sello Fuerza Patria. “Hace tres meses parecía que nos iban a barrer. Hoy conseguimos una sola boleta, todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico”, señaló, y remató con una ironía: “Del otro lado, Milei arrastró al macrismo y lo vistió con camperita violeta de egresados. Más casta imposible”.