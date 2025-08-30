30 de agosto de 2025 - 13:28

Kicillof apuntó contra Milei: "Es un payaso, no el dueño del circo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, endureció sus críticas contra Javier Milei en medio del escándalo por los audios del ex titular de la ANDIS.

La rivalidad política entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei no da tregua. El gobernador dió su opinión en medio del escándalo por la denuncia a Diego Spagnuolo.

La rivalidad política entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei no da tregua. El gobernador dió su opinión en medio del escándalo por la denuncia a Diego Spagnuolo.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

Javier Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

Por Redacción Política
Pese a la promesa presidencial, la denuncia judicial del escándalo de la ANDIS no avanza.

Promesa incumplida de Milei: el Gobierno aún no avanzó en su denuncia contra Diego Spagnuolo

Por Redacción Política

“Configuró una estafa electoral”, lanzó Kicillof en declaraciones radiales, al referirse a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó. El mandatario bonaerense insistió en que Milei “no era lo que parecía” y lo definió con una frase que rápidamente escaló en el escenario político: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.

Embed

Kicillof profundizó sus cuestionamientos al Presidente: “Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”, afirmó. También contrastó sus trayectorias y visiones económicas: “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor”.

Respecto a la interna del peronismo y el armado electoral, el gobernador destacó la conformación de una lista de unidad bajo el sello Fuerza Patria. “Hace tres meses parecía que nos iban a barrer. Hoy conseguimos una sola boleta, todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico”, señaló, y remató con una ironía: “Del otro lado, Milei arrastró al macrismo y lo vistió con camperita violeta de egresados. Más casta imposible”.

Kicillof confiado de cara a las elecciones

De cara a los comicios del 7 de septiembre, Kicillof se mostró confiado: “Lo que está pasando exhibe que estamos competitivos en una elección que parecía muy difícil. La suma de los votos en la Provincia va a prefigurar octubre”. Además, reveló que mantuvo conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner para cerrar la lista bonaerense: “Hablamos mucho para lograr que fuera lo más amplia posible. Hoy estamos enfocados en ganar septiembre para ganar octubre”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña electoral. 

El frente Libertario Demócrata lanzó su campaña con odas a Javier Milei y críticas a Alfredo Cornejo

Por Redacción Política
El presidente chileno Gabriel Boric expresó su agradecimiento a Axel Kicillof por la rápida respuesta que permitió identificar e imputar por intento de homicidio a los agresores de los violentos incidentes en Avellaneda.

El presidente Boric agradeció a Kicillof: imputan por intento de homicidio a los violentos de Avellaneda

Por Redacción Política
Se eliminaron más de 45 mil puestos de la administración pública nacional, en el marco del plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La "motosierra" de Milei recortó 7,4% del empleo público en julio: en su gestión hay 45 mil puestos menos

Por Redacción Política
Casa Rosada

Reunión de emergencia en la Casa Rosada para contener la crisis política por audios de Karina Milei

Por Redacción Política