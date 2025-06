Cristina Kirchner y Axel Kicillof retomaron el diálogo pensando en la estrategia electoral

La ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , retomaron el diálogo , luego de meses de contacto nulo y gélida relación. Según señalaron fuentes del justicialismo, el contacto fue telefónico y quedaron en volver a charlar en los próximos días.

"Hablaron, breve y cordialmente. Quedaron en que vuelven a hablar en estos días", indicaron fuentes partidarias en diálogo con NA. El regreso del trato entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof se dio un día después de que la ex mandataria anunciara que será candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por la Tercera Sección Electoral .

Antes de la charla, Kicillof se había mostrado dispuesto al diálogo con la ex presidenta , tras el anuncio de su competencia el próximo 7 de septiembre. Al gobernador bonaerense no lo tomó por sorpresa el anuncio de la candidatura a legisladora provincial, en momentos en que también Sergio Massa empieza a definir su futuro político en un almuerzo con intendentes propios que tendrá lugar este miércoles.

"Era algo que nosotros manejábamos desde aquella reunión que duró ocho horas en La Plata, donde ellos habían planteado esa posibilidad. A nosotros no nos sorprendió", deslizaron cerca de Kicillof a la Agencia Noticias Argentinas, al recordar el mitín de abril pasado entre el gobernador, Massa y el referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Tras evocar aquel episodio donde no hubo acuerdo por el desdoblamiento electoral, desde la mesa chica del mandatario bonaerense aseguraron a esta agencia que siguen creyendo que hay que "sentarse a hablar y trabajar para buscar la unidad".

De esta manera, en el kicillofismo no hubo sobresaltos ante un escenario que había sido anunciado por la ex jefa de Estado a partir de la posibilidad de que hubiera desdoblamiento en el territorio bonaerense.

"Ella siempre busca hablar con Axel, de hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy. Cristina no tiene ningún problema de llamarlo a Axel, o lo hizo o lo hará durante el día de hoy", afirmó, por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, antes de concretarse el contacto.

Mientras tanto, Massa empezó a mover fichas para la campaña e iniciará mañana el camino para definir su futuro político en un almuerzo con jefes comunales de su espacio, mientras crece el "operativo clamor" en esa facción para que sea candidato en las elecciones legislativas.

"Las elecciones en la provincia se van a nacionalizar y polarizar. Si vamos en unidad, habría que pensar cómo construir los mejores acuerdos en cada sección y armar una estrategia viable", indicaron a Noticias Argentinas cerca del ex candidato presidencial.

Pero manifestaron que, en caso de que exista una fragmentación en UxP, en el Frente Renovador tendrían que evaluar "todas las alternativas" para los próximos comicios.