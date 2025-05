Cristina Kirchner viaja a Corrientes para respaldar al peronismo en una elección clave

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner se pone al frente de la campaña en Corrientes y viaja a la provincia del nordeste argentino el sábado 7 de junio para respaldar la candidatura a gobernador del actual intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa.

Cristina Kirchner cargó otra vez contra el Gobierno: "El décimo default no es una fantasía lejana"

corrinetes.jpg “Atención, guardá la fecha | El sábado 7 de junio, Cristina Kirchner y yo tenemos un encuentro con toda la gente decente que sueña con una Corrientes con oportunidades y sin corrupción. ¡No te lo pierdas!”, escribió Ascúa en redes sociales Martín "Tincho" Ascúa

La visita de la ex jefa de Estado a Paso de los Libres fue confirmada por la titular del PJ correntino y ex senadora Ana Almirón, quien aseguró que CFK se mostró “preocupada” por el temporal en esa jurisdicción y destacó la intención de la ex mandataria de que el peronismo “gobierne” la provincia ubicada en la Región del Litoral.