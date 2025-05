El PJ apuntó contra el desdoblamiento electoral y advirtió que "le quita fuerza a la pelea" contra Milei

"Tenemos que discutir con el gobierno nacional no una cuestión de territorio sino del modelo que está hambreando a nuestra gente, y eso solo se puede hacer desde una discusión nacional porque la elección está nacionalizada y teñida de violeta", dijo la senadora bonaerense Teresa García tras el encuentro en la sede del PJ , que había sido convocado por Cristina Kirchner, titular del partido.

Al ser consultada por la situación del mandatario bonaerense Axel Kicillof, que convocó a los comicios legislativos en ese distrito para el 7 de septiembre, García aclaró de todos modos que "no se le ha pedido a ningún gobernador que modifique sus elecciones" .

Consultada sobre si la ex presidenta se postulará este año, la legisladora recordó que "hace dos meses Cristina dijo públicamente que si hay desdoblamiento, iba a ser candidata" .

"Obviamente hay resultados que van modificando la realidad. Cristina hoy es la presidenta del PJ, y la obligación que tiene el PJ es tratar de ordenar al peronismo para que sea una alternativa en octubre", añadió.

García consignó que en la reunión "se hizo el análisis de cómo está posicionado el peronismo en cada provincia; se habló del desdoblamiento y algunos compañeros hablaron de la experiencia del desdoblamiento en algunas provincias y las consecuencias que había tenido".

La senadora provincial sostuvo que esos dirigentes llegaron a la conclusión de que esa medida "le hace perder fuerza al proyecto nacional".

Otros dirigentes alzaron la voz

Por su parte, el senador José Mayans sostuvo en declaraciones hechas tras la reunión que se analizó "cómo vamos a trabajar en este tiempo con el hecho de que el gobierno nacional ha decidido no tratar el Presupuesto y maneja los fondos públicos a su antojo".

"Analizamos la situación de algunas provincias, como Salta, Jujuy y Misiones, y tenemos un esquema nacional en donde La Libertad Avanza (LLA) tiene una presencia y un programa de gobierno que está afectando la vida de los argentinos porque, como dijo este gran actor, la gente no llega a fin de mes", añadió Mayans en referencia a Ricardo Darín, que advirtió sobre el alza en el costo de vida.

Por su parte, la ex senadora Ana Almirón confirmó que Cristina Kirchner viajará el sábado próximo a Corrientes, territorio sobre el que la ex mandataria mostró "preocupación no solo por el temporal sino porque es un año electoral donde el peronismo quiere gobernar", en referencia a los comicios ejecutivos en esa provincia que se llevarán a cabo el 31 de agosto.

La reunión "extraordinaria" del partido había sido convocada por Fernández de Kirchner en la sede de la calle Matheu 130 para evaluar la "situación política y electoral" del país.