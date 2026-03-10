Alfredo Cornejo, a los abrazos con Javier Milei en EEUU: "Tiene credibilidad para influir en inversores"

El gobernador Alfredo Cornejo colecciona abrazos con el presidente Javier Milei , en su alineamiento político y electoral con el Gobierno nacional . Así se mostró en las imágenes que llegan desde Estados Unidos , donde se desarrolla la “Argentina Week” , en busca de promover nuevas inversiones ante los principales actores del sistema financiero internacional .

Alfredo Cornejo en Estados Unidos: las actividades de su primera jornada de "Argentina Week"

Mendoza proyecta su potencial económico en Wall Street: las claves de la misión de Cornejo en Nueva York

El gobernador formó parte de la comitiva de mandatarios provinciales que acompañó al presidente en la apertura de las “sesiones de alto nivel” del evento que se desarrolla en Nueva York .

Milei abrió formalmente el encuentro ante más de doscientos inversores, banqueros y directivos de algunas de las compañías más influyentes del mundo .

La jornada inaugural tuvo lugar en el edificio de JP Morgan , ubicado en Park Avenue , uno de los principales centros financieros de la ciudad . Se trata de un evento que cuenta con el respaldo institucional también del Bank of America y Citibank .

En su discurso, el presidente defendió la apertura de importaciones y arremetió contra Paolo Rocca , CEO de Techint , y Javier Madanes Quintanilla , dueño de Fate , a quienes calificó como “empresarios prebendarios” .

Además, defendió las reformas que ha logrado en el Congreso y aseguró que en 2027 “no tengo dudas de que los buenos vamos a ganar”.

“Hacer las cosas bien paga. Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”, aseguró el Presidente.

Cornejo integró la delegación de gobernadores argentinos que participó del encuentro junto a representantes del Gobierno nacional.

También estuvieron presentes los mandatarios provinciales Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Alfredo Cornejo ponderó el discurso de Javier Milei

El gobernador evaluó como positiva la participación argentina en el encuentro internacional, al tiempo que destacó el interés de distintos sectores por invertir en el país y en la provincia.

En ese marco, señaló que el evento fue organizado por diversas instituciones que participaron activamente y consideró que la experiencia fue favorable, ya que, según expresó, “lo veo positivo por la articulación lograda entre los distintos actores presentes”.

También se refirió al mensaje del jefe de Estado ante inversores y empresarios y explicó que se trató de un planteo alineado con lo que el Gobierno nacional viene transmitiendo.

Alfredo Cornejo-Javier Milei-Karina Milei-gobernadores El gobernador Alfredo Cornejo junto al presidente Javier Milei, la secretaria Karina Milei y la comitiva de mandatarios provinciales, en Estados Unidos. Prensa Gobierno

En ese sentido, sostuvo que se trata de “un discurso conocido para nosotros, para los argentinos” y remarcó que el Presidente planteó ante el auditorio internacional que “en la Argentina se está abriendo, que quiere cambiar definitivamente y que quiere dar certidumbre”.

Cornejo consideró además que este tipo de encuentros permite mostrar el proceso de transformación económica que atraviesa el país.

En ese sentido, señaló que “Argentina está cambiando su modelo económico, su paradigma económico, con nuevas reglas de juego”, y explicó que el foro “permite mostrar esos cambios y dar certidumbre”.

En esa línea, afirmó que el Presidente “es un buen comunicador de esos cambios y tiene credibilidad como para influir sobre los principales inversores en determinadas actividades”.

Oportunidades para Mendoza

Respecto de las oportunidades para Mendoza, el mandatario provincial explicó que la provincia busca posicionarse ante potenciales inversores en distintos sectores estratégicos.

Según indicó, “Mendoza tiene oportunidades en el petróleo convencional y no convencional, en la minería del cobre y en el turismo, en particular en el turismo alrededor del vino y de la gastronomía”, áreas que requieren importantes desembolsos de capital para expandirse.

Argentina Week fue impulsada por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto al equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo directo entre autoridades argentinas y referentes del sector financiero internacional para ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos económicos con la región.