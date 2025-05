Cristina Kirchner cargó otra vez contra el Gobierno: "El décimo default no es una fantasía lejana"

Embed

“Un nuevo default no es una fantasía lejana”, advirtió

Uno de los ejes de su intervención fue la advertencia sobre la situación financiera del país. “De seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana”, sostuvo. También cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “Al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda”.