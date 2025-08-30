30 de agosto de 2025 - 12:52

Obligados por la Justicia: el Ministerio de Economía deberá explicar el acuerdo del Gobierno con el FMI

El Ministerio, el cual es encabezado por Luis Caputo, deberá entregar sus expedientes en un plazo de cinco días.

Javier Milei festejó el dato de la inflación en julio y elogió a Caputo

Javier Milei festejó el dato de la inflación en julio y elogió a Caputo

Foto:

Por Redacción Economía

Leé además

Miembros fundadores del Cluster,  Marisol Cavichioli directora de GenB; Farid Nallim director de Reciclarg; Carina 

Mendoza impulsa la economía regenerativa: convenio entre el Clúster Mendoza Regenera y la FEM

Por Redacción Economía
la economia del bienestar, una tendencia en alza

La economía del bienestar, una tendencia en alza

Por Diana Chiani
Acuerdo FMI.jpg
El FMI elogió el “impresionante progreso” del Gobierno en estabilizar la economía.

El FMI elogió el “impresionante progreso” del Gobierno en estabilizar la economía.

La medida de la Justicia

La medida judicial responde a una acción de amparo presentada por Francisco Verbic en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, quienes denunciaron la violación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación al recurrir a maniobras administrativas: primero procesó el pedido bajo la normativa vigente e incluso solicitó una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y trasladó el trámite a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

Kristalina Georgieva / FMI
La Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El juez recordó que el Estado debe cumplir con la norma sancionada democráticamente y con amplio consenso, por encima de reglamentaciones dictadas durante gobiernos de facto.

El impacto en el Ministerio de Economía

La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, enfatizó el magistrado, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que reconoce al acceso a la información como un derecho humano fundamental, abierto a toda persona sin necesidad de justificar interés particular. La sentencia también destacó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni los fundamentos del empréstito con el FMI, lo que refuerza la exigencia de máxima transparencia. “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo el fallo.

Luis Caputo
Empresarios respaldaron la salida del cepo y el nuevo acuerdo con el FMI.

Empresarios respaldaron la salida del cepo y el nuevo acuerdo con el FMI.

En consecuencia, el Ministerio de Economía quedó obligado a entregar la totalidad del expediente con todos sus anexos y documentos en un plazo máximo de cinco días hábiles. Para organizaciones como ACIJ y CELS, el pronunciamiento constituye un avance significativo en la defensa del acceso a la información estatal y en el control de decisiones de gran impacto económico y social.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El FMI elogió el “impresionante progreso” del Gobierno en estabilizar la economía.

Milei, el FMI y la Economía de Argentina

Por Alberto Oliveri
El Gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás, por orden de la Justicia, a los despidos en el INTA

El Gobierno nacional dio marcha atrás con los despidos en el INTA, pero no en el INV

Por Sandra Conte
Ni Shein ni la Salada: dónde comprar zapatillas Adidas por menos de $60.000

Ni Shein ni la Salada: dónde comprar zapatillas Adidas por menos de $60.000

Por Redacción
Pese a la suba de alimentos, consultoras anticipan que la inflación de agosto se ubicará entre 2% y 2,2%

Pese a la suba de alimentos, consultoras anticipan que la inflación de agosto rondará entre 2% y 2,2%

Por Redacción Economía