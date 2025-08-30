30 de agosto de 2025 - 18:45

Empresarios mineros de Mendoza piden revisar el Plan de Ordenamiento Territorial de Malargüe

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) presentó observaciones y propuestas al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 2025 (PMOT). Reclaman una mirada más estratégica sobre los recursos naturales y cuestionan que se considere “problema estructural” a la economía hidrocarburífera y minera.

Los Andes | Redacción Economía
En un documento enviado al intendente de Malargüe, Celso Jaque, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), con la firma de su presidente el geólogo Guillermo Pensado, expresó su preocupación por algunos planteos del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

Según la entidad, el plan elaborado por la comuna carece en algunos apartados de sustento técnico y bibliografía académica, además de no contar con la firma de profesionales responsables. En ese sentido, solicitaron que las evaluaciones sean revisadas por especialistas con matrícula y aval académico, para garantizar la seriedad del diagnóstico.

Recursos naturales como motor de desarrollo

CaMEM subrayó que Malargüe cuenta con un potencial geológico estratégico, tanto en minería como en hidrocarburos, que puede transformarse en un vector de desarrollo social y económico.

“La historia de Malargüe muestra que el crecimiento en educación, infraestructura y servicios estuvo ligado al desarrollo minero y petrolero”, señalaron los empresarios, recordando que estas actividades aportan empleo de calidad y un salario promedio superior al de otros departamentos de Mendoza.

Críticas a la visión del plan

Uno de los puntos que más inquietó a los empresarios es que el PMOT considere a la economía minera e hidrocarburífera como un “problema estructural”. Para la Cámara, esta visión desconoce que justamente esas industrias pueden ser la base de encadenamientos productivos con valor agregado y de nuevas oportunidades tecnológicas y de servicios.

En contraste, advirtieron que apostar solo al turismo sostenible, la ganadería caprina o la economía circular sin un sector productivo fuerte es inviable, dado que esas actividades necesitan un soporte económico de base.

Propuesta de integración y sustentabilidad

Desde CaMEM propusieron que el diagnóstico del PMOT incorpore la mirada de organismos técnicos como el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en especial en lo referido a recursos hídricos estratégicos y glaciares.

Finalmente, la Cámara abogó por un modelo de desarrollo integrado, sostenible y realista que combine minería moderna, cuidado ambiental y políticas públicas coherentes. “Debemos evitar visiones sectoriales o dogmáticas y trabajar en un plan que dé oportunidades a los jóvenes, mejore la educación y la salud, y reduzca la pobreza”, concluyeron.

