Mendoza impulsa la economía regenerativa: convenio entre el Clúster Mendoza Regenera y la FEM

En un paso para el desarrollo productivo y turístico de la provincia , el Clúster Mendoza Regenera y la Federación Económica de Mendoza ( FEM ) firmaron un convenio de colaboración estratégica destinado a promover la innovación, la digitalización y, especialmente, la sustentabilidad y sostenibilidad en el sector empresarial.

Del acto participaron los miembros fundadores del Clúster: Marisol Cavichioli (GenB), Farid Nallim (Reciclarg), Carina Egea (Porfolio), Fernanda Bonesso (Agrojusto) y Juan Pablo Miguel (UNCuyo). En representación de la FEM estuvieron su presidente, Santiago Laugero , y el gerenciador de la institución, Cristian Mauro .

También asistieron referentes de alianzas estratégicas como Valos, Wines of Argentina y el Fondo del Agua , junto a representantes de empresas mendocinas certificadas en sostenibilidad, entre ellas Sak Wine and Travel , que integra propuestas de turismo internacional con foco en el respeto al medio ambiente.

El acuerdo busca responder a una tendencia global en crecimiento : los turistas ya no solo priorizan destinos atractivos, sino también experiencias responsables y de impacto positivo en las comunidades locales.

En este contexto, el Clúster Mendoza Regenera se consolida como un catalizador para atraer turismo de calidad , fomentando un modelo de negocio que trasciende lo tradicional y que genera valor a través de la sustentabilidad.

La alianza pone en el centro la economía regenerativa, un modelo que propone pasar de la lógica lineal a otra que restaura y enriquece los sistemas naturales y sociales. Bajo esta perspectiva, las empresas no solo reducen su huella ambiental, sino que generan empleo y diferenciación en el mercado.

En el caso del turismo, este enfoque potencia la creación de trabajo en sectores como la gastronomía, hotelería, producción artesanal y actividades al aire libre, contribuyendo al desarrollo local.

Inversión y educación como motores

El convenio además impulsa la integración de toda la cadena de valor del turismo y resalta el rol de las inversiones sustentables, cada vez más buscadas por inversores que priorizan proyectos con triple impacto: económico, social y ambiental.

Otro eje es la formación: se busca educar a emprendedores e inversores para que comprendan que la sustentabilidad no es un costo, sino una inversión con retornos a largo plazo y una ventaja competitiva para las empresas mendocinas.