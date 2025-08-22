22 de agosto de 2025 - 12:24

Mendoza impulsa la economía regenerativa: convenio entre el Clúster Mendoza Regenera y la FEM

El acuerdo está destinado a promover la innovación, la digitalización y, especialmente, la sustentabilidad y sostenibilidad en el sector empresarial.

Miembros fundadores del Cluster, &nbsp;Marisol Cavichioli directora de GenB; Farid Nallim director de Reciclarg; Carina&nbsp;

Miembros fundadores del Cluster,  Marisol Cavichioli directora de GenB; Farid Nallim director de Reciclarg; Carina 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un paso para el desarrollo productivo y turístico de la provincia, el Clúster Mendoza Regenera y la Federación Económica de Mendoza (FEM) firmaron un convenio de colaboración estratégica destinado a promover la innovación, la digitalización y, especialmente, la sustentabilidad y sostenibilidad en el sector empresarial.

Leé además

cuanto cuesta desayunar en el cafe de maru botana en buenos aires

Cuánto cuesta desayunar en el café de Maru Botana en Buenos Aires

Por Redacción Economía
Los créditos para jubilados permiten financiar gastos imprevistos con montos accesibles y tasas preferenciales.

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir pagando $84.000

Por Melisa Sbrocco

Del acto participaron los miembros fundadores del Clúster: Marisol Cavichioli (GenB), Farid Nallim (Reciclarg), Carina Egea (Porfolio), Fernanda Bonesso (Agrojusto) y Juan Pablo Miguel (UNCuyo). En representación de la FEM estuvieron su presidente, Santiago Laugero, y el gerenciador de la institución, Cristian Mauro.

También asistieron referentes de alianzas estratégicas como Valos, Wines of Argentina y el Fondo del Agua, junto a representantes de empresas mendocinas certificadas en sostenibilidad, entre ellas Sak Wine and Travel, que integra propuestas de turismo internacional con foco en el respeto al medio ambiente.

El acuerdo busca responder a una tendencia global en crecimiento: los turistas ya no solo priorizan destinos atractivos, sino también experiencias responsables y de impacto positivo en las comunidades locales.

En este contexto, el Clúster Mendoza Regenera se consolida como un catalizador para atraer turismo de calidad, fomentando un modelo de negocio que trasciende lo tradicional y que genera valor a través de la sustentabilidad.

La alianza pone en el centro la economía regenerativa, un modelo que propone pasar de la lógica lineal a otra que restaura y enriquece los sistemas naturales y sociales. Bajo esta perspectiva, las empresas no solo reducen su huella ambiental, sino que generan empleo y diferenciación en el mercado.

En el caso del turismo, este enfoque potencia la creación de trabajo en sectores como la gastronomía, hotelería, producción artesanal y actividades al aire libre, contribuyendo al desarrollo local.

Inversión y educación como motores

El convenio además impulsa la integración de toda la cadena de valor del turismo y resalta el rol de las inversiones sustentables, cada vez más buscadas por inversores que priorizan proyectos con triple impacto: económico, social y ambiental.

Otro eje es la formación: se busca educar a emprendedores e inversores para que comprendan que la sustentabilidad no es un costo, sino una inversión con retornos a largo plazo y una ventaja competitiva para las empresas mendocinas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hasta 50% menos: cadena de supermercados remata pantalones, camperas y remeras desde $6.999

Hasta 50% menos: cadena de supermercados remata pantalones, camperas y remeras desde $6.999

Por Redacción Economía
Pasaron a disponibilidad a 49 empleados del INV

El Gobierno pasó a disponibilidad a 49 empleados del INV tras el freno del DNU en el Senado

Por Redacción Economía
La Enoteca.Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El tour de Pacto Global llega a Mendoza

Por Redacción Economía
Los interesados en acceder al crédito deben cumplir con un ahorro previo del 15% del valor de la vivienda.

Cuánto sale la cuota para construir tu casa de 140 m² con el IPV: requisitos y crédito hipotecario en agosto

Por Melisa Sbrocco