Mendoza impulsa la economía regenerativa: convenio entre el Clúster Mendoza Regenera y la FEM

En un paso para el desarrollo productivo y turístico de la provincia, el Clúster Mendoza Regenera y la Federación Económica de Mendoza (FEM) firmaron un convenio de colaboración estratégica destinado a promover la innovación, la digitalización y, especialmente, la sustentabilidad y sostenibilidad en el sector empresarial.
Del acto participaron los miembros fundadores del Clúster: Marisol Cavichioli (GenB), Farid Nallim (Reciclarg), Carina Egea (Porfolio), Fernanda Bonesso (Agrojusto) y Juan Pablo Miguel (UNCuyo). En representación de la FEM estuvieron su presidente, Santiago Laugero, y el gerenciador de la institución, Cristian Mauro.
También asistieron referentes de alianzas estratégicas como Valos, Wines of Argentina y el Fondo del Agua, junto a representantes de empresas mendocinas certificadas en sostenibilidad, entre ellas Sak Wine and Travel, que integra propuestas de turismo internacional con foco en el respeto al medio ambiente.
El acuerdo busca responder a una tendencia global en crecimiento: los turistas ya no solo priorizan destinos atractivos, sino también experiencias responsables y de impacto positivo en las comunidades locales.
En este contexto, el Clúster Mendoza Regenera se consolida como un catalizador para atraer turismo de calidad, fomentando un modelo de negocio que trasciende lo tradicional y que genera valor a través de la sustentabilidad.
La alianza pone en el centro la economía regenerativa, un modelo que propone pasar de la lógica lineal a otra que restaura y enriquece los sistemas naturales y sociales. Bajo esta perspectiva, las empresas no solo reducen su huella ambiental, sino que generan empleo y diferenciación en el mercado.
En el caso del turismo, este enfoque potencia la creación de trabajo en sectores como la gastronomía, hotelería, producción artesanal y actividades al aire libre, contribuyendo al desarrollo local.
Inversión y educación como motores
El convenio además impulsa la integración de toda la cadena de valor del turismo y resalta el rol de las inversiones sustentables, cada vez más buscadas por inversores que priorizan proyectos con triple impacto: económico, social y ambiental.
Otro eje es la formación: se busca educar a emprendedores e inversores para que comprendan que la sustentabilidad no es un costo, sino una inversión con retornos a largo plazo y una ventaja competitiva para las empresas mendocinas.