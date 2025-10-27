La polémica menos pensada: el nuevo álbum de Rosalía desata una ola de críticas

Rosalía presentó uno de los temas que formarán parte de su próximo disco, "Lux", que será publicado el 7 de noviembre. Por qué la cuestionan.

El 20 de octubre, en la Plaza del Callao, en Madrid, Rosalía ofreció un adelanto de su cuarto álbum de estudio. Según su sitio oficial, en este disco la cantante, compositora y productora explorará “temas de misticismo femenino, transformación y espiritualidad, trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la identidad propia”.

La estética de este nuevo álbum, que dio por llamar " Lux" y se lanzará el 7 de noviembre, no tardó en generar controversia en redes sociales. En la portada, Rosalía aparece con un rostro angelical y los labios pintados de dorado, el cabello cubierto por una cofia blanca y un hábito que envuelve su cuerpo como una camisa de fuerza, evocando la figura de una monja.

Detrás de la polémica Algunos sectores religiosos la acusan de burlarse de la religión y de banalizar símbolos divinos, mientras que ciertas críticas interpretan la estética del álbum como una referencia a valores conservadores asociados a la pureza, que podría significar un viraje de la artista a la derecha.

image Al respecto, la influencer Sofía Conti, conocida en redes sociales como Flaca Bang Bang, expresó: “No puedo más con esta deriva religiosa de los artistas de pop mundiales. Espero que esto sea un ‘me hago religiosa en un plan lesbiana del siglo XVI que tuvo que meterse al convento para evitar casarse y poder leer tranquila’ y no en plan ‘soy la nueva vocera de Jesús’. Como esta tía se ponga a hablar de Dios ahora, yo os juro que me ingreso voluntariamente en psiquiatría. ¿Cuándo acaba esta ola conservadurista y vuelven las estrellas de lo disruptivo antisistema?”.

Además, agregó: “¿Seguís siendo las nietas de las brujas que no pudieron quemar? ¿Sabéis quién quemó a vuestras abuelas? La Iglesia Católica. También echaron a los judíos de España, la colonización se hizo con el crucifijo por delante y hoy día son los que imparten las terapias de conversión y creen en que las mujeres deben ser amas de casa. No os quiero ver en flow monja porque me da algo. Si Rosalía hubiese salido con un hiyab estaría todo el mundo hablando de que se ha radicalizado y ha perdido la cabeza, pero lo de la hipocresía cultural lo dejamos para otro momento (...). No veo el catolicismo como un aesthetic (estética) sino como la reivindicación de todos los males de la humanidad y que una estrella pop le haga publi es lo puto peor que nos puede pasar para los que creemos en los derechos humanos”.

image No obstante, otras imágenes promocionales muestran a la artista desnuda sobre una cama, lo que sugiere que el disco fusionará lo sagrado con lo terrenal. Sus seguidores, en cambio, la defienden, señalando que Rosalía ha incorporado símbolos religiosos de manera recurrente a lo largo de su carrera, tanto en su música como en su identidad visual. El nuevo álbum de Rosalía Según la información oficial, el álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, lo que anticipa un sonido orquestal y melódico. Además, contará con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y el coro de la Escolanía de Montserrat y el Orfeó Català. "Lux" estará dividido en cuatro movimientos e incluirá títulos como “Reliquia”, “Divinize”, “Porcelana”, “Mio Cristo” y “Dios es un Stalker”.